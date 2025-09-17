Oglas

PRIJETNJE

Izrael: Ako EU uvede sankcije, dobit će odgovarajući odgovor

Hina
17. ruj. 2025. 16:53
Izrael je upozorio da će eventualne sankcije Europske unije toj državi dobiti "odgovarajući odgovor", nakon što je Europska komisija predložila obustavu trgovinskih povlastica s Izraelom i sankcioniranje dvojice krajnje desničarskih izraelskih ministara.

"Preporuke Europske komisije (...) moralne su i političke perverzije i nadamo se da neće biti usvojene", napisao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar na X-u.

"Svaka radnja protiv Izraela dobit će odgovarajući odgovor i nadamo se da do toga neće doći", dodao je Saar.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da EK “predlaže obustavu trgovinskih povlastica s Izraelom, sankcioniranje ekstremističkih ministara i nasilnih doseljenika te obustavu bilateralne podrške Izraelu, osim potpore za izraelsko civilno društvo i za Yad Vashem.“

Predložene su i sankcije za desetoricu članova vodstva Hamasa.

Teme
europska komisija izrael sankcije

