Izrael: Ako EU uvede sankcije, dobit će odgovarajući odgovor

Izrael je upozorio da će eventualne sankcije Europske unije toj državi dobiti "odgovarajući odgovor", nakon što je Europska komisija predložila obustavu trgovinskih povlastica s Izraelom i sankcioniranje dvojice krajnje desničarskih izraelskih ministara.
"Preporuke Europske komisije (...) moralne su i političke perverzije i nadamo se da neće biti usvojene", napisao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar na X-u.
"Svaka radnja protiv Izraela dobit će odgovarajući odgovor i nadamo se da do toga neće doći", dodao je Saar.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da EK “predlaže obustavu trgovinskih povlastica s Izraelom, sankcioniranje ekstremističkih ministara i nasilnih doseljenika te obustavu bilateralne podrške Izraelu, osim potpore za izraelsko civilno društvo i za Yad Vashem.“
Predložene su i sankcije za desetoricu članova vodstva Hamasa.
