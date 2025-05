Jurčić: Prijenos elemenata države na lokalnu upravu podsjeća na srednji vijek

"Kad gledamo s ekonomske točke, imate standardnu fiskalnu politiku oporezivanja. Kako ne bi preuzeli odgovornost oni koji to trebaju graditi, oni idu to lokalizirati i ono što treba biti u 90 posto jedinstveno, to se prepušta lokalnoj samoupravi. To je cjepkanje jedinstva fiskalnog, odnosno cjepkanje indirektno fiskalnog identiteta. Današnja tehnologija... vi više ne trebate toliku koncentraciju ljudi da se to radi manualno. Danas 80-90 posto toga može raditi informatika, umjetna inetligencija i sl., a Hrvatska još nije prešla na to", rekao je Jurčić.