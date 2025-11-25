"Kako je Hrvatska postala europski šampion financijske represije"

"Mislim da je to nešto što u osnovi uvijek unaprijed treba kvalitetno iskomunicirati s ministrom financija, vladom i regulatorom. Ja sam bio osobno uvjeren da je to već bilo iskomunicirano, jer su to već bili potpisali svi ministri slovenske vlade koji su podržali povezivanje svih tih manjih europskih burzi u jednu malo veću, a sve na inicijativu hrvatskog ministra financija Primorca. Tako da ova situacija sad govori o tome da Slovenija samo traži malo ravnopravniji odnos ili malo veće uključivanje u tu priču, tim više što su hrvatski fondovi i hrvatski investitori na Ljubljanskoj burzi i dalje najveći nakon slovenskih."