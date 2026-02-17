KiK hitno zatvara 50 trgovina diljem Europe

Njemački tekstilni div KiK, poznat po "jeftinoj modi", koji ima i brojne trgovine u Hrvatskoj, najavio je zatvaranje čak 50 dućana u prvom tromjesečju ove godine.
Kako javlja Fenix magazin, među 50 trgovina koje se zatvaraju, 25 ih se nalazi u Njemačkoj. Prema navodima kompanije, zatvaraju se gospodarski slabe lokacije. Istodobno se planira otvaranje devet novih poslovnica, među kojima je jedna u Njemačkoj. No, mnoge od 4.200 KiK-ovih trgovina u 14 europskih zemalja moglo bi zahvatiti i skraćenje radnog vremena.
KiK trenutačno upravlja s više od 4.200 poslovnica u 14 europskih zemalja, od čega se više od 2.300 nalazi u Njemačkoj. KiK je podružnica maloprodajnog koncerna Tengelmann-Gruppe, a naziv KiK dolazi od slogana "Kunde ist König" ("Kupac je kralj").
Još prošle godine tvrtka je najavila preispitivanje poslovne strukture i zatvaranje nerentabilnih lokacija, a u međuvremenu su se spominjale i troznamenkaste brojke zatvaranja, no trenutačno najavljenih 50 poslovnica ostaje znatno ispod tih procjena. Ipak, iz tvrtke nisu isključili mogućnost daljnjih rezova.
400 problematičnih europskih poslovnica
Prema istraživanju lista Lebensmittel Zeitung, oko 400 KiK-ovih poslovnica diljem Europe smatra se problematičnima. U Njemačkoj navodno oko 170 trgovina posluje s gubitkom ili je na rubu negativnog poslovanja. Iz KiK-a nisu željeli potvrditi te brojke, ističući kako planiranje buduće strukture prodajne mreže još nije završeno, piše Fenix magazin.
Unatoč zatvaranjima, iz tvrtke poručuju kako zaposlenici u pravilu ne trebaju strahovati za radna mjesta.
KiK, prema ranijim podacima, zapošljava oko 32.000 ljudi, od čega približno 19.000 u Njemačkoj. U posljednjem objavljenom konsolidiranom financijskom izvješću za 2023. godinu, matična kompanija Tengelmann za KiK je prijavila promet od oko 2,43 milijarde eura. Podaci o dobiti nisu objavljeni. Za 2025. godinu tvrtka je govorila o "godini konsolidacije" te o blagom rastu prihoda na 2,430 milijardi eura.
