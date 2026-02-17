KiK hitno zatvara 50 trgovina diljem Europe

Kako javlja Fenix magazin, među 50 trgovina koje se zatvaraju, 25 ih se nalazi u Njemačkoj. Prema navodima kompanije, zatvaraju se gospodarski slabe lokacije. Istodobno se planira otvaranje devet novih poslovnica, među kojima je jedna u Njemačkoj. No, mnoge od 4.200 KiK-ovih trgovina u 14 europskih zemalja moglo bi zahvatiti i skraćenje radnog vremena.