Hrvat otkrio razlog zašto je Hrvatska skuplja od Njemačke i Austrije: "Problem nije u trgovinama"

U jeku stalnih rasprava o visokim cijenama u Hrvatskoj i usporedbama s Njemačkom ili Austrijom, gdje su brojni proizvodi često jeftiniji, sve se češće krivnja svaljuje isključivo na trgovce. No jedna objava Hrvata na Redditu pokazuje da je stvarnost znatno složenija i da uzrok problema ne leži samo na policama trgovina, već mnogo ranije, u samom sustavu uvoza i opterećenjima koja mu prethode.
"Stalno slušamo rasprave kako je u Hrvatskoj sve skuplje nego u Njemačkoj ili Austriji i kako 'trgovci deru ljude'. Ali realnost je puno složenija i problem ne počinje na polici u trgovini, nego puno ranije", piše u objavi. Autor objave ističe da je većina robe koja se prodaje u Hrvatskoj uvozna, što automatski povlači niz dodatnih troškova, naglašavajući da proizvodi moraju prijeći dug put do krajnjeg kupca. Taj put uključuje međunarodni transport, carinske postupke, papirologiju i, u velikom broju slučajeva, angažman carinskog posrednika, prenosi Večernji list.
Prema njegovim riječima, carinski posrednik za mnoge uvoznike nije stvar izbora, nego nužnost. "Carinski posrednik nije luksuz nego nužnost za mnoge uvoznike, jer je papirologija komplicirana, propisi su strogi, a kazne visoke", napisao je. Problem je, dodaje, što se ta usluga naplaćuje po fiksnoj cijeni, bez obzira na vrijednost robe. Kao ilustraciju navodi vlastito iskustvo s uvozom iz Kine. "Nedavno sam uvezao paket iz Kine vrijedan 4 eura. Sama roba gotovo bezvrijedna. Ali carinsko posredovanje je naplaćeno 20 eura", istaknuo je, dodajući kako je u tom slučaju "trošak papira i sustava bio pet puta veći od vrijednosti proizvoda".
No carina je tek jedan dio ukupne računice. Autor podsjeća da uvoznici, osim toga, imaju i niz drugih troškova. "Sad zamislite da ste uvoznik: imate skladište, imate zaposlenike, imate knjigovodstvo, imate prijevoz po Hrvatskoj, imate obveze prema državi", nabraja. Svi ti izdaci moraju se pokriti prije nego što roba uopće dođe do trgovca. Kada proizvod napokon stigne u trgovinu, ni tada priča ne završava. Trgovci, kako navodi, moraju dodati svoju maržu jer i oni imaju troškove poslovanja. Plaćaju najam prostora, struju, radnike i poreze, a uz to moraju ostvariti barem minimalan profit kako bi uopće mogli opstati na tržištu. Unatoč svemu tome, u javnosti se često postavlja isto pitanje: "‘Zašto je ovo skuplje nego u Njemačkoj?’".
Autor odgovara da razlozi leže u strukturi hrvatskog tržišta. Hrvatska je malo tržište, s manjim prometom i slabijom kupovnom moći, ima veće fiksne troškove po proizvodu te visok PDV. "U Njemačkoj se ista roba proda u milijunskim količinama, s manjom maržom po komadu, i svima se isplati. U Hrvatskoj ne", zaključuje.
Zbog toga smatra da su državne mjere ograničavanja cijena pogrešan smjer. "To je kratkoročna mjera za naslovnice", upozorava, ističući da takav pristup dugoročno ne rješava ključne probleme. Prema njegovim riječima, limitiranje cijena "ne smanjuje troškove, ne rješava problem uvoza, ne rješava carinu i birokraciju i ne potiče konkurenciju".
Kao rješenje vidi dubinske reforme sustava. Ako Hrvatska doista želi niže cijene, smatra da treba "smanjiti birokraciju, pojeftiniti carinjenje, pojednostaviti uvoz, smanjiti porezno opterećenje i omogućiti lakšu konkurenciju". Dok se ti problemi ne adresiraju, zaključuje autor, cijene će ostati visoke bez obzira na uredbe i administrativne odluke. "Problem nije ‘zločesti trgovac’. Problem je sustav troškova koji pojede sve prije nego roba dođe do kupca", poručio je u objavi koja je potaknula raspravu među korisnicima Reddita.
Jedan od komentatora istaknuo je kako se fokus prečesto stavlja na robu iz Kine, dok je pravi problem u osnovnim životnim namirnicama. "Robu koja dolazi iz Kine možeš, ali ne moraš kupiti. Ono što je problem je cijena hrane koja uglavnom dolazi iz EU i svakako ne plaćaš carinu. Problem je što je čak i cijena hrane koja se proizvodi u Hrvatskoj, manja van Hrvatske", napisao je. Drugi su raspravu usmjerili prema odgovornosti politike i državnih institucija, izražavajući duboko nezadovoljstvo načinom na koji se vodi ekonomska politika. "Iskreno trebamo novu vladu sa pametnijim i više educiranim ljudima ovo što sada imamo je doslovno talog debilizma i tupavosti", jedan je od oštrijih komentara koji je izazvao brojne reakcije.
Više korisnika smatra da je dugoročni izlaz iz problema u jačanju domaće proizvodnje i industrije, koja je, prema njihovom mišljenju, zapostavljena godinama. "Jako je jednostavno rješenje treba poticati domaću industriju i proizvodnju. Ali mi ne proizvodimo skoro pa ništa osim sunca i mora i to smo uspjeli zeznut jer smo napravili favele od Dalmacije", stoji u jednom od komentara, koji upozorava na pretjerano oslanjanje na turizam. Kao još jedan ključni razlog visokih cijena često se spominje porezno opterećenje, posebice PDV. "Država bi trebala smanjiti pdv", poručio je jedan korisnik, naglašavajući da bi niži porezi mogli izravno utjecati na cijene hrane i osnovnih proizvoda te olakšati život građanima.
