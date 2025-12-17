Hrvat otkrio razlog zašto je Hrvatska skuplja od Njemačke i Austrije: "Problem nije u trgovinama"

Jedan od komentatora istaknuo je kako se fokus prečesto stavlja na robu iz Kine, dok je pravi problem u osnovnim životnim namirnicama. "Robu koja dolazi iz Kine možeš, ali ne moraš kupiti. Ono što je problem je cijena hrane koja uglavnom dolazi iz EU i svakako ne plaćaš carinu. Problem je što je čak i cijena hrane koja se proizvodi u Hrvatskoj, manja van Hrvatske", napisao je. Drugi su raspravu usmjerili prema odgovornosti politike i državnih institucija, izražavajući duboko nezadovoljstvo načinom na koji se vodi ekonomska politika. "Iskreno trebamo novu vladu sa pametnijim i više educiranim ljudima ovo što sada imamo je doslovno talog debilizma i tupavosti", jedan je od oštrijih komentara koji je izazvao brojne reakcije.