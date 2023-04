Lovrinčević: Recite vi meni je li ovo s Petrokemijom dobro za državu ili nije?

Podijeli :

Juricu Lovrinčevića prije devet mjeseci ministar gospodarstva Davor Filipović postavio je za svog posebnog savjetnika. Otad se propituje Lovrinčevićeva uloga. Naime, Lovrinčević je angažiran u rješavanju pitanja prodaje Petrokemije, ali i donošenju nove metodologije obračuna cijena plina. U oba slučaja jedna od zainteresiranih strana je PPD, odnosno Vujnovac s kojim Lovrinčević uspješno posluje u Pevexu.

Na pitanje novinara tportala, zašto je rješavanje pitanja Petrokemije toliko trajalo, Lovrinčević kaže da su pregovori ukupno trajali četiri mjeseca.

“Mi smo 28. studenoga dobili od CERP-a obavijest da postoji turska kompanija koja želi preuzeti Petrokemiju. Ukupno su četiri mjeseca trajali pregovori. U početku je sve išlo preko CERP-a. Oni su vodili razgovore s nama i s njima i sve je to predugo trajalo. Nakon dva mjeseca predložio sam da idemo izravno pričati s Inom, PPD-om i turskim Yildirimom. To je ubrzalo cijelu stvar”, rekao je Lovrinčević za tportal.

Rekao je da su postigli sve ciljeve koje su si zadali na početku. “Prvi je bio da novi vlasnici odustanu od svih potraživanja prema državi. Od 2018. kad je Petrokemija preuzeta od Ine i PPD-a oni su u nekoliko navrata tražili da im država plati ukupno 300 milijuna kuna za razno razne stvari. To smo sad riješili. Drugi cilj nam je bio da novi vlasnik mora prvo investirati da bi dobio produljenje okolišnih dozvola. Jer su Ina i PPD tražili da im se izdaju sve okolišne dozvole na sedam godina bez obzira imaju li oni za to uvjete, što je nonsens. Time bi se kršili zakoni. Uspjeli smo i to riješiti. Nakon toga je ostao najteži dio okom kojeg se nismo uspjeli dogovoriti s Inom i PPD-om, ali smo uspjeli postići dogovor s turskim investitorom.”, rekao je Lovrinčević.

Objasnio je da se država u prijašnjem ugovoru obavezala da će snositi sve troškove i u budućnosti u slučaju problema vezano uz okolišne dozvole i bilo kakve druge situacije između države i Petrokemije. “Mi smo bili čvrsti u stavu da možemo odgovarati za sve do 2018. dok tvrtku nije preuzeta od Ine i PPD-a, nakon toga je odgovornost na njima, a sad na novim vlasnicima. I to je nešto na što smo potrošili najviše vremena u razgovorima s turskim Yilidirimom. Uspjeli smo i to riješiti jer ne bi bilo normalno da novi vlasnik preuzme Petrokemiju i tuži državu zbog bilo čega, a onda na osnovi odštete dobije više novca nego što je uložio u kompaniju”, rekao je Lovrinčević.

“Tko je smetao da bude proizvodnja u Petrokemiji”

Na pitanje je li opravdano što je tako dugo trajalo kaže da je to tako u biznisu.

” Ljudi ne shvaćaju da treba vremena da se neke stvari ispregovaraju. Vidjeli ste sve te pritiske kojima smo bili izloženi. Da mi nešto kočimo, da mi nešto ne želimo. A tko je smetao da bude proizvodnja u Petrokemiji? Tko danas smeta da se pokrene proizvodnja? To je pitanje većinskih vlasnika. Kompaniju još uvijek vode Ina i PPD dok se ne potpiše ugovor s Yildirimom za koji je Vlada dala suglasnost”, rekao je Lovrinčević.

Na komentar da su ga mnogi, zog njegov povezanosti s Pavlom Vujnovcem, vlasnikom PPD-a, prozivali da je u sukobu interesa, Lovrinčević kaže da se tako može svakog optužiti da je u sukobu interesa zbog onog ili ovog.

“Činjenica je da ja jesam dioničar u Pevexu. Činjenica je da smo se mi poslovno razišli prije dvije godine. Činjenica je da ja s Upravom Pevexa nemam nikakve kontakte. S Mariom Radićem se nisam čuo dulje od dvije godine. Vujnovac je najveći biznismen u Hrvatskoj i prisutan je u raznim sektorima. Koliko ima ljudi u Hrvatskoj koji su u biznisu, a da se nisu dotakli s Vujnovcem? Mislim da ih je malo”, rekao je Lovrinčević.

Također, u intervjuu za tportal je rekao da nikako nije dio izvršne vlasti i da ne donosi odluke on već ministar Davor Filipović. Smtra da svoj posao savjetnika ministra radi dobro te da ga poslovni kontakti koje ima s Vujnovcem ne ometaju u izvršavanju njegovih savjetničkih zadaća.

“Mislim da dobro radim svoj posao. Recite vi meni je li ovo s Petrokemijom dobro za državu ili nije? Ako napravim bilo što loše, neka me slobodno prozovu. S time nemam nikakav problem. A kad je riječ o Vujnovcu, ja nisam s njim u osobnom sukobu. Čovjek samo štiti svoju poslovnu poziciju, dok mi štitimo poziciju Ministarstva gospodarstva”, rekao je Lovrinčević.

