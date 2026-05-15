Mađarska otpušta 575 milijuna litara goriva iz rezervi - uz napomenu benzinskim postajama oko stranih kupaca

Mađarska će na tržište plasirati 575 milijuna litara goriva iz strateških rezervi kako bi osigurala stabilnu opskrbu po ograničenim cijenama, prema objavi u službenom biltenu u četvrtak navečer.
Vlada će iz rezervi otpustiti 150 milijuna litara benzina i 425 milijuna litara dizela, navodeći u obrazloženju odluke utjecaj međunarodne situacije na tržište goriva.
Benzin i dizel iz rezervi bit će dostupni do kraja lipnja.
U veljači Mađarska je pod dirigentskom palicom tadašnjeg premijera Viktora Orbana plasirala na tržište 250 tisuća tona nafte iz rezervi kako bi osigurala opskrbu u uvjetima prekida isporuka ruske nafte cjevovodom Družba.
U ožujku Orbanova vlada odredila je cjenovni limit za benzin od 595 forinti (1,75 dolara) po litri, te od 615 forinti za dizel kako bi ublažila teret poskupljenja građanima i kompanijama u uvjetima rata na Bliskom istoku i blokade isporuka nafte Družbom.
Vlada novog premijera Petera Magyara sada je najavila otpuštanje goriva iz rezervi, uz napomenu da ga benzinske postaje smiju prodavati po ograničenim cijenama samo domaćim kupcima.
Operateri benzinskih postaja tako od četvrtka kupuju gorivo od energetske grupe MOL po ograničenim cijenama i moraju ga po istoj cijeni prodavati vozačima, napominje portal Hungary Today.
Strateške rezerve dizela koje vlada drži u benzinskim postajama iscrpljene su u srijedu, napominje Hungary Today, a nezavisni operateri naglašavaju da glavni problem nije fizička nestašica goriva, već ekonomska struktura reguliranih cijena, prema izvješću lista Vilaggazdasag.
"Benzinske postaje ne mogu i dalje prodavati gorivo bez zarade i istodobno plaćati porez na ekstraprofit", objasnio je čelnik udruge nezavisnih benzinskih postaja FBSZ Laszlo Gepesz.
To po njegovim riječima dovodi do paradoksalne situacije da prodavači goriva posluju s gubitkom.
MOL pak naglašava da je opskrba gorivom u Mađarskoj stabilna. Dodatne državne zalihe ispražnjene su u srijedu, ali MOL proizvodi dovoljno goriva za opskrbu svih partnera, poručuju iz MOL-a.
Kompanija nije detaljno komentirala tvrdnje neovisnih operatera benzinskih postaja da im se zarada svela na nulu.
Novi ministar gospodarstva i energetike Istvan Kapitany otklonio je pak u ponedjeljak mogućnost hitne prilagodbe "zaštićenih cijena", rekavši da trenutno nema prostora za reviziju, napominje Hungary Today.
Litra benzina stajala je u četvrtak na tržištu u prosjeku 684 forinte, a litra dizela 705 forinti.
