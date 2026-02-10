RAZLIČITI POGLEDI
Mali obrtnici protiv ministra: "Gubimo novac, htjeli bismo raditi nedjeljom"
Ministarstvo gospodarstva je krajem siječnja u e-savjetovanje pustilo dokument u kojem se predviđaju izmjene Zakona o obrtima. U njemu stoji kako je cilj omogućiti obiteljskim obrtima iznimku od ograničenja tjednog radnog vremena i zabrane rada.
Obrtnici su se zato ponadali kako te izmjene znače da će napokon ponovno moći raditi i nedjeljama - jer im je tada najveći profit. No, ministar gospodarstva Ante Šušnjar tvrdi kako izmjene neće ići u tom smjeru jer je Hrvatska "dominantno katolička zemlja" i "nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji". Iz Udruge Glas poduzetnika tvrde kako nije dobro da se rad ograničava dok iz Hrvatske obrtničke komore upozoravaju kako su obiteljski obrti trenutačno u najneravnopravijem položaju.
Anastasiia Maslova se nakon početka rata u Ukrajini doselila u Hrvatsku i otvorila uspješan obrt. No, ratne brige zamijenile su druge - konkretno zakonska zabrana rada nedjeljom.
"To je stvarno šteta jer to je nekih osam sati za koje bih mogla zaraditi neki novac, ali ne dolazi on kod mene jer ne smijem. Htjela bih raditi nedjeljom, iskreno. Je, teško je jer radite uvijek, ali..."
Kaže nam kako je nedjelja udarni dan za cvjećare pa ju je razveselila mogućnost da se zabrana ukine.
"Raditi nedjeljom bi bila super ideja jer ljudi trebaju cvijeće za nedjelju. Gubimo novac da ne radimo tu nedjelju. Super ideja, mislim da je to ok."
Hrvatska obrtnička komora nudi argumente
Naime, u dokumentu koji je 29. siječnja u e-savjetovanje pustilo Ministarstvo gospodarstva predviđaju se izmjene Zakona o obrtima te se spominje uvođenje instituta obiteljskog obrta na kojeg se, u slučaju obavljanja djelatnosti prodavaonice i drugih oblika trgovine na malo, ne primjenjuju ograničenja tjednog radnog vremena i zabrana rada temeljem posebnog propisa.
"Zbog ugroženosti i posebnosti njihovog poslovanja Hrvatska obrtnička komora je tražila kroz novi Zakon o obrtu da se kroz obiteljske obrte regulira rad nedjeljom obrtnicima bez zadiranja u Zakon o trgovini", izjavio je Siniša Dobraš, predsjednik Udruženja trgovaca Zagreb.
Obiteljski obrti najčešće su pekarnice i mini-trgovine, mesnice i ribarnice, voćarne i trgovine zdrave hrane, butici s odjećom/obućom, suvenirnice i gift shopovi, male trgovine s kavom, čajem, vinom te drogerije i specijalizirane trgovine. Iz Hrvatske obrtničke komore kažu kako je logično da ih se izuzme iz zabrane.
"Snažno se zalažemo da obiteljski obrti budu izuzeti od ograničenja koje ugrožava njihovo poslovanje", dodao je Dobraš.
Iz Udruge Glas poduzetnika kažu kako nije dobro da se rad ograničava.
"Smatramo da je puno više štete napravljeno i tražili smo sastanak kod ministra da se to aktualizira", kazala je Lana Šiljeg, dopredsjednica Udruge.
Nesvjestan teškog položaja obiteljskih obrtnika
No na pitanje novinara o toj temi ministar gospodarstva izjavio je kako to nije tema izmjena zakona jer se zna za što je nedjelja.
"Mi smo dominantno katolička zemlja i nedjelja služi tome da se svetkuje dan gospodnji i da se provodi zajedno u krugu obitelji", naglasio je Šušnjar.
Novinarka Helena Puljiz naglašava kako je Hrvatska sekularna država te da je očito kako je Šušnjar licemjeran te nesvjestan teškog položaja obiteljskih obrtnika.
"Jedno je sjesti za obiteljski stol kad znate da su vam plaćeni računi i da možete dobro živjeti, a posve drugo sjesti za taj stol u egzistencijalnom strahu jer ne možete pokriti svoje mjesečne troškove jer ne možete raditi koliko trebate."
Ministar je bio izjavio i kako se prihod koji bi se zaradio nedjeljom prelio na druge dane pa u tome ne vidi problem. No poduzetnici naglašavaju kako je to relativiziranje teme i skretanje s glavnog problema - a to je ograničavanje rasta i prilika za dodatni prihod. Ističu i kako zaštita radničkih prave nikako ne bi trebala ići nauštrb poduzetničke slobode.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare