Mali obrtnici protiv ministra: "Gubimo novac, htjeli bismo raditi nedjeljom"

Obrtnici su se zato ponadali kako te izmjene znače da će napokon ponovno moći raditi i nedjeljama - jer im je tada najveći profit. No, ministar gospodarstva Ante Šušnjar tvrdi kako izmjene neće ići u tom smjeru jer je Hrvatska "dominantno katolička zemlja" i "nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji". Iz Udruge Glas poduzetnika tvrde kako nije dobro da se rad ograničava dok iz Hrvatske obrtničke komore upozoravaju kako su obiteljski obrti trenutačno u najneravnopravijem položaju.