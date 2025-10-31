Dalić na LinkedInu: Teško mi je na jednostavan način objasniti pogrešku s dionicama Podravke

Napominje kako je Podravka, sukladno pravilima Zagrebačke burze (ZSE), tog istog dana, 20. listopada, o njenoj transakciji uputila obavijest burzi. "Pravila trgovanja obvezuju kompanije izlistane na burzi da informiraju javnost o svakoj transakciji menadžmenta. To znači da nijedna kupnja dionica menadžmenta burzovno izlistanih kompanija ne može ostati skrivena. Stoga je ova, kao i sve moje prethodne transakcije, objavljena na internetskim stranicama buze, HINA-e i Podravke. Na taj su je način vidjeli i mediji i svi ostali koji prate ovakve objave. Pišem ovo jer su neki pokušali stvoriti dojam da sam počinjenu grešku pokušala sakriti, što je neistina", istaknula je Dalić u objavi na Linkedinu.