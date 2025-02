Objavljene nove statistike o mirovinama u Europi. Hrvatska na samom dnu, čak i Srbija ispred nas

Podijeli :

U mnogim europskim zemljama mirovinski prihodi znatno su niži od primanja od rada prije umirovljenja. Zbog toga je mnogim starijim osobama teško održati svoj životni standard nakon što odu u mirovinu.

Gotovo svaki šesti umirovljenik u Europskoj uniji (EU) je u riziku od siromaštva, a stopa se povećala s 12% u 2013. na 15,5% u 2023. godini, navodi Euronews.

Kakve su mirovine u usporedbi s primanjima prije odlaska u mirovinu diljem Europe? U kojim zemljama umirovljenici primaju najveći, a u kojima najniži udio zarade nakon radnog staža?

Nova statistika Eurostata, koja uspoređuje medijan prihoda od mirovine pojedinaca u dobi od 65 do 74 godine s medijanom primanja od rada onih u dobi od 50 do 59 godina, isključujuči ostala socijalna davanja, što pomaže u razumijevanju koliko su adekvatne mirovine diljem Europe.

Poražavajuće brojke za Hrvatsku

Tijekom 2023. ukupni omjer zamjene u EU-u iznosio je 58%, što znači da bi osoba koja je zaradila 100 eura u dobi od 50 do 59 godina primila 58 eura mirovine u dobi od 65 do 74 godine. U EU-u se taj omjer kretao od 35% u Hrvatskoj do 78% u Grčkoj.

Španjolska (77%) i Italija (75%) odmah su iza Grčke na vrhu ljestive, dok je Portugal također premašio prosjek EU-a s omjerom od 61%.

Na samom dnu ljestvice je Hrvatska u kojoj taj omjer iznosi 35%. Nešto malo bolje stoje Litva (36%) i Irska (39%). No, to su tri zemlje s najlošijim omjerima. Usporedbe radi, u Crnoj Gori taj omjer iznosi 38%, u Sloveniji 44%, a u Srbiji 46%.

Zemlje južne Europe imaju najviše prihode od mirovina u odnosu na prihode od rada na kraju karijere, dok istočne i baltičke zemlje obično imaju najniže omjere.

Rodni jaz u mirovinama

Ukupni omjer također varira ovisno o spolu. U EU-u su muškarci (60%) dobili tri postotna boda više od žena (57%).

“Iako se razlika između prosječnih mirovina kod muškaraca i žena i dalje smanjuje, preostali rodni jaz koji postoji u siromaštvu u starijoj dobi, visini mirovine i obuhvatu mirovina svjedoče o trajnim nejednakostima”, ističe se u Izvješću o adekvatnosti mirovina Europske komisije i Odbora za socijalnu zaštitu.

Koje zemlje nude najviše mirovine?

Diljem Europe postoje značajne razlike u mirovinama. Euronews je izdvojio iznose u pojedinim zemljama, koristeći podatke iz 2021. godine.

Tada su se prosječni mjesečni izdaci za bruto starosnu mirovinu po korisniku kretali od 226 eura u Bugarskoj do 2575 eura u Luksemburgu. Prosjek EU-a iznosio je 1294 eura. Hrvatska je i tu daleko od prosjeka EU-a s iznosom od 388 eura. Danas je taj iznos veći pa sada prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi oko 630 eura.

