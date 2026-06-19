ČAK 184.000 ULTRABOGATIH
Multimilijunaši u Europi rastu kao gljive poslije kiše. Evo gdje ih je najviše
Broj Europljana s imovinom većom od 30 milijuna dolara porastao je za 26 posto u posljednjih pet godina, pokazuje izvješće Knight Frank Wealth Report 2026. U Europi danas živi gotovo 184.000 ultra-bogatih osoba, što je oko 37.400 više nego 2021. godine.
Oglas
To znači da se europskom klubu najbogatijih u prosjeku svakoga dana pridruži više od 20 novih članova.
Najveći rast bilježi Njemačka, gdje je broj osoba s imovinom većom od 30 milijuna dolara porastao za 9273, na ukupno 38.215. U prosjeku pet Nijemaca dnevno prelazi taj prag bogatstva.
Slijedi Švicarska s gotovo 5000 novih ultra-bogatih u pet godina, odnosno oko 2,7 novih multimilijunaša dnevno, dok je Francuska dobivala nešto više od dvije osobe dnevno te sada broji 21.518 ultra-bogatih stanovnika.
Turski bogataši u naletu
Među najvećim europskim gospodarstvima ističu se i Ujedinjeno Kraljevstvo te Italija, gdje se klubu svakodnevno pridruži oko 1,6 novih članova, a Španjolska bilježi rast od 1,5 osoba dnevno. Turska je jedina europska zemlja izvan vodećih gospodarstava u kojoj broj ultra-bogatih raste za više od jedne osobe dnevno, piše Euronews.
Na globalnoj razini Sjedinjene Države i dalje uvjerljivo prednjače s više od 251 tisućom osoba čije bogatstvo prelazi 30 milijuna dolara. U SAD-u se tom klubu svakoga dana pridruži gotovo 37 novih ljudi, odnosno jedna osoba svakih 90 minuta.
Kina je druga sa 121.677 ultra-bogatih stanovnika.
Svijet ima više od 700.000 multimilijunaša
Ukupno je u svijetu između 2021. i 2026. godine broj ultra-bogatih porastao za više od 162.000, pa ih danas ima više od 713.000.
Istodobno, razlike u bogatstvu među europskim državama ostaju velike.
Prema podacima UBS-a za 2024., prosječno bogatstvo po odrasloj osobi kretalo se od 29.923 eura u Turskoj do čak 634.584 eura u Švicarskoj.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas