Multimilijunaši u Europi rastu kao gljive poslije kiše. Evo gdje ih je najviše

Među najvećim europskim gospodarstvima ističu se i Ujedinjeno Kraljevstvo te Italija, gdje se klubu svakodnevno pridruži oko 1,6 novih članova, a Španjolska bilježi rast od 1,5 osoba dnevno. Turska je jedina europska zemlja izvan vodećih gospodarstava u kojoj broj ultra-bogatih raste za više od jedne osobe dnevno, piše Euronews.