Na državni proračun nešto više amandmana, četiri SDP-ova teška 630 milijuna

Svoje nezadovoljstvo državnim proračunom, kakav je predložila Vlada, oporba je i ove godine izrazila kroz brojne amandmane. Naime, kao i prijašnjih godina, većina amandmana je oporbena, samo četiri predložili su zastupnici većine. Ponovi li se uhodana praksa, samo ti amandmani, odnosno projekti koje zagovaraju, dobit će podršku Vlade i Sabora i u konačnici biti financirani iz državne blagajne.