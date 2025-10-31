Na prodaju 30 državnih nekretnina u Zagrebu, Rijeci, Varaždinu, Dugoj Resi i Lepoglavi

U Gundulićevoj ulici 23B prodaju se dva potkrovna stana od 21 i 26 m² s početnim cijenama od 39.100 eura i 51.700 eura, dok su u Ilici 35 i 37 dostupni poslovni prostori od 42 do 47 m² s početnim cijenama oko 93.000 eura. U Selskoj cesti 39 u ponudi su stan od 20 m² i poslovni prostor od 18 m², a u Kačićevoj 10 prodaje se manji stan površine 12,5 m² po početnoj cijeni od 28.600 eura. U Zagrebu se također mogu kupiti dvije garaže, u Natka Nodila 3 i 5 s početnim cijenama od 14.900 eura odnosno 16.200 eura. Većina zagrebačkih prostora nalazi se u starijim zgradama s postojećom infrastrukturom, ali zahtijevaju adaptaciju. Nekretnine mogu biti iskoristive za komercijalne djelatnosti i razvoj poslovanja ili osobnu uporabu.