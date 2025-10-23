Nakon sankcija SAD-a, kineske državne kompanije obustavile kupnju ruske nafte

Kineske državne naftne kompanije obustavile su kupnju ruske nafte koja se prevozi morem nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama, reklo je više trgovinskih izvora u četvrtak.
Ovaj potez dolazi u trenutku kada se očekuje da će rafinerije u Indiji, najvećem kupcu ruske nafte koja se transportira morem, naglo smanjiti uvoz sirove nafte iz Rusije kako bi se uskladile s američkim sankcijama uvedenima zbog ruske invazije na Ukrajinu, pišu izvori za Reuters.
Naglo smanjenje potražnje za ruskom naftom od strane dvaju najvećih kupaca stavit će pritisak na prihode Moskve od nafte i prisiliti najveće svjetske uvoznike da traže alternativne izvore opskrbe, što bi moglo potaknuti rast globalnih cijena.
Kineske državne naftne kompanije PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil su, prema izvorima, privremeno odustale od trgovanja ruskom naftom koja se doprema morem zbog zabrinutosti oko sankcija. Četiri kompanije nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.
Iako Kina uvozi oko 1,4 milijuna barela ruske nafte dnevno morem, većinu kupuju neovisne rafinerije, uključujući male operatere poznate kao “čajnici” (engl. teapots), iako se procjene o kupnji državnih rafinerija jako razlikuju.
Analitičarska kuća Vortexa Analytics procijenila je da su kineske državne kompanije kupovale manje od 250.000 barela dnevno tijekom prvih devet mjeseci 2025., dok konzultantska kuća Energy Aspects procjenjuje oko 500.000 barela dnevno.
Većina nafte Kini se prodaje preko posrednika
Unipec, trgovačka podružnica Sinopeca, prestala je prošlog tjedna s kupnjom ruske nafte nakon što je Velika Britanija uvela sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, kao i brodovima iz “sjenovite flote” te kineskim entitetima, uključujući jednog velikog kineskog rafinera, rekla su dva trgovinska izvora.
Rosnjeft i Lukoil većinu svoje nafte Kini prodaju preko posrednika, umjesto da izravno posluju s kupcima, navode trgovci.
Neovisne rafinerije, u međuvremenu, vjerojatno će privremeno obustaviti kupnju kako bi procijenile učinak sankcija, ali će i dalje nastojati nastaviti s kupnjom ruske nafte, reklo je nekoliko trgovaca.
Prije objave sankcija u srijedu, ponude za ESPO sirovu naftu za isporuke u studenom pale su na premiju od 1 USD po barelu u odnosu na ICE Brent, u usporedbi s transakcijama iz ranog listopada kada je premija iznosila 1,70 USD.
Kina također uvozi približno 900.000 barela ruske nafte dnevno putem cjevovoda, a sav taj uvoz ide PetroChini, za koju su trgovci rekli da će vjerojatno biti malo pogođena sankcijama.
Očekuje se da će Indija i Kina potražiti druge izvore opskrbe, što će povećati cijene nafte iz zemalja Bliskog istoka, Afrike i Latinske Amerike koje nisu pod sankcijama, rekli su trgovci.
