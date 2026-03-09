Gorivo u BiH zasad ispod 1,5 eura po litri, ministar upozorava: Moguće je probijanje te granice

Očekuje se da će cijene goriva u Bosni i Hercegovini (BiH) u idućim danima porasti iznad razine od 1,5 eura, no neće biti nestašica, kazao je u ponedjeljak u Sarajevu ministar trgovine Federacije BiH Amir Hasičević.
Oglas
Cijene goriva na benzinskim crpkama u BiH počele su znatnije rasti od kraja prošlog tjedna, no zasad su ispod granice od tri konvertibilne marke odnosno 1,5 eura. Ipak, nastavi li se sadašnji trend, moguće je da će ta psihološka granica biti probijena, najavio je entitetski ministar.
Na benzinskim crpkama u Federaciji BiH prosječna cijena dizelskog goriva u ponedjeljak je bila 2,74 konvertibilne marke odnosno 1,4 eura, dok je prosječna cijena litre benzina od 95 oktana 2,38 eura odnosno 1,2 eura.
"Trenutačno vidimo malu stabilizaciju cijena, no nemoguće je predvidjeti što će se dalje zbivati", kazao je Hasičević, istaknuvši da je ključno pitanje koliko će trajati sadašnji sukob na Bliskom istoku.
BiH nema niti jednu svoju rafineriju, pa je u cijelosti ovisna o uvozu derivata, pretežito iz Hrvatske i Srbije. Samo u 2025. godini u BiH je uvezeno nafte i naftnih ulja u vrijednosti od 2,24 milijarde konvertibilnih maraka odnosno 1,15 milijardi eura.
Hasičević je pojasnio da u takvim okolnostima vlasti ne mogu značajnije utjecati na formiranje veleprodajnih cijena, no maloprodaju nastoje kontrolirati tako što su limitirali iznos marži, pa ona po litri prodanog goriva na crpkama ne može biti veća od 25 feninga. Ta će mjera ostati na snazi, potvrdio je.
Podsjetio je kako u BiH na državnoj razini pa tako ni u entitetima nema značajnijih rezervi goriva kojima bi se moglo intervenirati na tržištu, a postojeće zalihe čuvaju se samo za slučaj u kojemu bi opskrba bila u cijelosti prekinuta, kako ne bi došlo u pitanje funkcioniranje vitalnih službi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas