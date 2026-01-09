Ovo je udjel turističkih noćenja kontinentalnih županija za 2025.

Grad Zagreb je i u 2025., kao i ranijih godina, imao turističke fizičke rezultate kao svih ostalih 13 kontinentalnih županija zajedno - s 1,44 milijuna u plusu je od 1,1 posto u odnosu na 2024., a porast od tri posto ostvario je s 2,8 milijuna noćenja. Time su i njegovi udjeli u ukupnim dolascima i noćenjima turista slični kao kod svih ostalih 13 županija na kontinentu - nešto malo veći u dolascima, od 6,6 posto, te isti kod noćenja, od 2,5 posto.