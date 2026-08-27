Plenković: Hrvatska je među četiri zemlje EU-a s neprekinutim rastom BDP-a od 2021.

“Ovo je 22. uzastopno tromjesećje rasta BDP-a, unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom Istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske”, komentirao je premijer na sjednici vlade današnju objavu Državnog zavoda za statistiku (DZS) prema kojoj je BDP u navedenom tromjesečju porastao za 1,7 posto.