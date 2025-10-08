Ponovno kreću prijave za fotonapone u obiteljskim kućama

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavili su i da će 17. listopada objaviti dodatan poziv vrijedan 7,5 milijuna eura, namijenjen onima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili tijekom 2024. godine. Njime će se financijska potpora omogućiti i građanima koji su ulaganje u obnovljive izvore energije već proveli o vlastitom trošku, uz uvjet da udovoljavaju svim potrebnim uvjetima navedenima u Pozivu. Sa zaprimanjem prijava planira se početi 29. listopada.