Poznati njemački lanac pred gašenjem: Kreće totalna rasprodaja u 44 trgovine

Screenshot (YouTube)

Situacija u njemačkom lancu specijaliziranih trgovina Hammer dramatično se pogoršava. Čak 44 od ukupno 87 poslovnica stoji pred gašenjem, iako je plan bio potpuno drugačiji. Od 1. listopada 2025. lanac je trebao krenuti u novi početak s konzorcijem investitora, ali umjesto novog sjaja, u tijeku je velika rasprodaja zbog zatvaranja.

Podijeli

Oglas

Hammer je specijaliziran za opremanje interijera i kućni tekstil. Matična tvrtka Brüder Schlau GmbH & Co. KG proglasila je stečaj još u lipnju 2025., a novi udarac uslijedio je 27. siječnja 2026. kada je i novoosnovana tvrtka podnijela zahtjev za stečaj sudu u Bielefeldu, prenosi Fenix Magazin.

Zašto se trgovine zatvaraju?

Glavni razlog je nedostatak investitora zainteresiranih za nastavak sadašnjeg koncepta poslovanja. „Za otprilike polovicu filijala trenutno nema interesenata koji bi željeli nastaviti s ovim modelom specijaliziranih trgovina“, izjavio je glasnogovornik privremenog stečajnog upravitelja Stefana Meyera za BILD.

U tim je poslovnicama već pokrenuta totalna rasprodaja (Räumungsverkauf). Sudbina oko 1.100 zaposlenika je neizvjesna, iako su njihove plaće osigurane putem savezne agencije za rad (insolvencijski novac) do kraja ožujka 2026. godine.

Slaba reakcija investitora

Unatoč tome što je kontaktirano više od 300 potencijalnih investitora, odaziv je bio vrlo slab. Razlozi su jasni: drugi stečaj u samo nekoliko mjeseci i općenito teška situacija u klasičnoj maloprodaji.

Trenutno je preostalo šest zainteresiranih strana:

Dvije strane žele nastaviti poslovanje s bitno manjim brojem Hammer trgovina.

Četiri strane su poznata imena iz prehrambenog i neprehrambenog sektora koja na tim lokacijama žele otvoriti vlastite trgovine s posve drugim konceptom.

Što slijedi?

Odluka o sudbini tvrtke trebala bi biti donesena u sljedeća dva tjedna, a cilj je spasiti što veći broj radnih mjesta do travnja 2026., kada se službeno otvara stečajni postupak.

Povijest lanca Hammer započela je 1976. godine, a trgovine su najviše zastupljene u sjevernoj, istočnoj i središnjoj Njemačkoj, uključujući savezne zemlje poput Donje Saske (Niedersachsen), Sjeverne Rajne-Vestfalije (NRW), Saske i Tiringije.