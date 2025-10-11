Proglašen hrvatski poduzetnik godine

"Danas, nakon deset godina, siguran sam da je hrvatsko poduzetništvo snažnije nego što sam ikada mogao predvidjeti. Svake godine iznova me iznenade inovativnost, prilagodljivost, upornost i genijalnost naših poduzetnica i poduzetnika. Uvijek otkrivam nove priče, nove ljude i nove uspjehe koji potvrđuju da poduzetnički duh u Hrvatskoj ne miruje. Ne volim podjele, ni na stare i nove industrije, ni na mlade i iskusne poduzetnike, jer svatko od nas je jedinstven. Uspoređujući poduzetništvo i sport, možemo reći da se u poduzetništvu pravila stalno mijenjaju, a utakmica nikad ne završava. Na kraju, pravi lider stvara nasljednika, što je možda i najveći zadatak svakog poduzetnika“, rekao je predsjednik žirija Emil Tedeschi u izjavi koja se prenosi u priopćenju.