"Razvitak i modernizacija ruralnih područja u Republici Hrvatskoj naša je gospodarska strategija"

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva svjesno je važnosti sustava javnog navodnjavanja za održivi razvoj poljoprivrede te je u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. programiralo potporu za sustave javnog navodnjavanja kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i time doprinijelo provedbi ciljeva Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) za izgradnju sustava navodnjavanja na 36.000 ha do 2030. godine.