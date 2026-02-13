Real Grupa na sajmu ISE 2026 u Barceloni predstavila hrvatska ICT rješenja

Sajam Integrated Systems Europe održava se jednom godišnje te okuplja vodeće svjetske izlagače, proizvođače i stručnjake iz područja profesionalnih audiovizualnih rješenja, sistemske integracije i komunikacijskih tehnologija. Ovogodišnje izdanje sajma okupilo je 1.751 izlagača raspoređenih na ukupno 101.000 četvornih metara izložbenog prostora, a posjetilo ga je oko 100.000 posjetitelja, čime je ISE još jednom potvrdio status najvažnije globalne platforme za predstavljanje inovacija u području profesionalnih AV tehnologija i digitalne komunikacije.