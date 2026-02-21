Sindikat policije: Najavljene ankete alat su samopromocije sindikata koji ne žele zajednički rad

Iz Sindikata policije Hrvatske (SPH) ustvrdili su u subotu da bi, bez njihovih potpisa, osnovica danas bila 735 eura te da su najavljene ankete alat samopromocije sindikata koji ne žele zajednički rad.
"U pregovorima s Vladom RH državne službenike zastupaju dva reprezentativna sindikata koja zajedno okupljaju više od 25 tisuća članova", naveli su iz SPH te ocijenili da "novi blok" dijela sindikata javnih službi i dijela nereprezentativnih sindikata državnih službi nema jasnu ni pregovaračku ni sadržajnu logiku - nego medijsku pa radi isključivo u kampanji za podizanje vlastitog rejtinga.
"Godinama gledamo isti obrazac - kada treba pregovarati, potpisivati i preuzeti odgovornost, nema ih nigdje, a kada posao bude odrađen, tada kreću javne optužbe, ankete i “velike parole”.
Istodobno, upravo su ti isti sindikati godinama mirno čekali da se kroz članke Temeljnog kolektivnog ugovora jednostrano na njih primijene rezultati koje su drugi ispregovarali. Da se išlo logikom koju sada zagovaraju – ne potpisati ništa pa kasnije galamiti sa strane – danas bismo imali osnovicu od oko 735 eura, umjesto ugovorenih 1035 eura za 2026. i tog iznosa kao startne pozicije za 2027.", ustvrdili su iz Sindikata policije Hrvatske u priopćenju.
"Oni koji danas najglasnije pozivaju na 'jedinstvo' nikada nisu ozbiljno ponudili zajednički rad, nego jedinstvo shvaćaju kao pravo da prozivaju one koji stvarno pregovaraju", ocijenili su.
U priopćenju su naveli i da su pregovori o plaćama i materijalnim pravima državnih službi za ovo razdoblje završeni, Dodatak V Kolektivnom ugovoru je potpisan, prethodno i Dodatak IV s povećanjem 3+3 posto, a Vlada je zakonito odlučila primijeniti ta rješenja i na javne službe.
"Sve što sada slijedi kroz razne 'ankete' i medijske nastupe nije sindikalna strategija nego naknadna kampanja za vlastiti rejting. O završnim, potpisanim rješenjima ne odlučuje se na Facebooku, u anketnim upitnicima ili kroz priopćenja koja ignoriraju pravni okvir", poručili su iz SPH.
Naglasili su i da neće dopustiti da se "ozbiljan višegodišnji rast plaća, mukotrpni pregovori i konkretni rezultati omalovažavaju od strane onih koji u ključnim trenucima nisu bili za stolom, nego sada skupljaju jeftine bodove na tuđem radu" te da će Sindikat policije Hrvatske nastaviti će voditi ozbiljan, odgovoran i čvrst socijalni dijalog s Vladom RH, usmjeren isključivo na interese državnih službenika i namještenika.
Ranije danas su iz pet reprezentativnih sindikata javnih i sedam nereprezentativnih sindikata državnih službi najavili da se povezuju u novu platformu koja uključuje zajedničku suradnju, a novom resornom ministru poručili da ne prihvaćaju vođenje socijalnog dijaloga na dosadašnji način.
