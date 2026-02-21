Sindikat policije: Najavljene ankete alat su samopromocije sindikata koji ne žele zajednički rad

Istodobno, upravo su ti isti sindikati godinama mirno čekali da se kroz članke Temeljnog kolektivnog ugovora jednostrano na njih primijene rezultati koje su drugi ispregovarali. Da se išlo logikom koju sada zagovaraju – ne potpisati ništa pa kasnije galamiti sa strane – danas bismo imali osnovicu od oko 735 eura, umjesto ugovorenih 1035 eura za 2026. i tog iznosa kao startne pozicije za 2027.", ustvrdili su iz Sindikata policije Hrvatske u priopćenju.