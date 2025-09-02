"Situacija je neizdrživa": Svega 20 tisuća aktivnih poljoprivrednika u RH?

"Borimo se sa sušom već niz godina i mnogi su poljoprivrednici na sudu s osiguravajućim kućama koje im ne priznaju štetu", rekao je Pranjić navodeći da bi kroz formiranje uzajamnog fonda imali sredstva za ovakve situacije. Dakle, novac bi umjesto osiguranjima išao u fond i njime se pomagalo u uvjetima prirodne nepogode.