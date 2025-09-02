"Situacija je neizdrživa": Svega 20 tisuća aktivnih poljoprivrednika u RH?

Situacija u ratarskoj proizvodnji je neizdrživa, poručeno je sa sjednice Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore održanoj u Đakovu s koje su ministru Davidu Vlajčiću poslani zaključci sastanka. Ujedno, prihvaćen je njegov poziv za žurnim sastankom u Ministarstvu.
Oglas
Domaća pšenica u Italiji prva, kod nas - treća klasa
Prije svega, traži se hitna izmjena pravilnika o otkupu žitarica. Naime, kako su istaknuli, domaća pšenica se tretira kao treća klasa po cijeni od 150 eura, dok je u Italiji ista ta tetirana kao prva i prva A klasa.
Aktivni poljoprivrednici
Zahtijevaju potom uvođenje definicije aktivnog poljoprivrednika. Prema njima, od 165.000 gospodarstava, stvarno aktivno u proizvodnji je njih cca 20.000. Preostali dio gospodarstava prima potpore, a poljoprivredna im nije primarna djelatnost. Potrebno je stoga razdvajanje takvih gospodarstava radi transparentnosti i pravilnog usmjeravanja potpora.
"Ne kažemo da manje treba ugasiti već razdvojiti jer se ovako zamara sustav kod izračuna potpora i razvlače fondovi na kojekakve quadove što narod prepoznaje te na koncu baca drvlje i kamenje na poljoprivrednike", upozorio je predsjednik Odbora Petar Pranjić.
Ponovno problem sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu
Kao poseban problem istaknuli su Zakon o poljoprivrednom zemljištu odnosno njegove izmjene te je postavljeno pitanje o rokovima i planovima za donošenje istih.
Traže i financiranje kapitalnih ulaganja – kako bi se povećala konkurentnost i kapacitet proizvodnje te formiranje uzajamnog fonda u koji bi se preusmjerila sva davanja koja trenutno idu osiguravajućim kućama
Iz Odbora su ujedno pozvali sve županije koje za to imaju osnove da proglase elementarne nepogode.
Osiguravateljske kuće ne priznaju štetu
"Borimo se sa sušom već niz godina i mnogi su poljoprivrednici na sudu s osiguravajućim kućama koje im ne priznaju štetu", rekao je Pranjić navodeći da bi kroz formiranje uzajamnog fonda imali sredstva za ovakve situacije. Dakle, novac bi umjesto osiguranjima išao u fond i njime se pomagalo u uvjetima prirodne nepogode.
Vezano uz sam Zakon o poljoprivrednom zemljištu naglasio je da smo ponovno u situaciji kada se izmjene donose odnosno zakon kroji bez proizvođača.
Ministar Vlajčić poručio je pak da poruke ratara ozbiljno shvaća te da se više od četiri mjeseca svakodnevno radi na rješenjima novog zakona. Obje strane sada trebaju definirati termin sastanka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas