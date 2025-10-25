Troškovi za mirovine sve veći: Svake godine treba nam milijardu eura više

Ove godine je za nacionalne naknade za starije osobe isplaćeno 17,17 milijuna eura, što čini 52,9 posto planiranih rashoda. U odnosu na prošlu godinu veći su za više od šest milijuna eura, ponajviše zbog proširenja prava. Od 1. siječnja 2025. naknada iznosi 154,50 eura. Još jedna naknada koju isplaćuje Zavod za mirovinsko je doplatak za djecu te mjesečna naknada za to iznosi oko 16 milijuna eura, a prima ju i dio umirovljenika. S obzirom na to da se smanjuje broj djece, a zbog rasta plaća sve je teže zadovoljiti uvjete za doplatak, pada broj korisnika te naknade. Tako u listopadu doplatak dobiva 289.336 djece, a prošle godine doplatak se isplaćivao za 312.363 djece.