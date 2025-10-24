Radničke mirovine: Više od 660.000 umirovljenika živi s manje od 570 eura

Zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje 1,3 milijuna mirovina prema općim propisima. One u prosjeku iznose 560 eura. Ako na stranu stavimo malene isplate prema međunarodnim ugovorima, koje uglavnom odlaze u inozemstvo za tek dio staža ostvaren u Hrvatskoj, onda se prosjek penje na 636 eura. Ipak, treba reći da HZMO u ove radničke mirovine računa i dio mirovina prema posebnim propisima, što svakako diže prosjek. Među njima su i saborske mirovine koje iznose gotovo 2.400 eura, a rasle su u mandatu ove Vlade za 120 posto, piše Mirovina.hr.