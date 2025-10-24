Radničke mirovine: Više od 660.000 umirovljenika živi s manje od 570 eura

Radničke mirovine prima ukupno 1,3 milijuna umirovljenika, a ovoga mjeseca isplaćeno im je u prosjeku 560 eura. Među njima su i male mirovine prema međunarodnim ugovorima, ali i one velike prema općim propisima. Čak 660.000 umirovljenika mjesečno preživljava s manje od 570 eura.
Mirovine su posljednjih godina doživjele rekordna povećanja uslijed rasta plaća, ali i inflacije. Ipak, u odnosu na plaće i troškove života i dalje su male, a većina umirovljenika živi s ispodprosječnim mirovinama. Tako više od 660.000 korisnika koji primaju ‘radničke mirovine‘ preživljava mjesec s manje od 570 eura na isplati u listopadu.
Prosjek radničkih mirovina dižu one "povlaštene"
Zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje 1,3 milijuna mirovina prema općim propisima. One u prosjeku iznose 560 eura. Ako na stranu stavimo malene isplate prema međunarodnim ugovorima, koje uglavnom odlaze u inozemstvo za tek dio staža ostvaren u Hrvatskoj, onda se prosjek penje na 636 eura. Ipak, treba reći da HZMO u ove radničke mirovine računa i dio mirovina prema posebnim propisima, što svakako diže prosjek. Među njima su i saborske mirovine koje iznose gotovo 2.400 eura, a rasle su u mandatu ove Vlade za 120 posto, piše Mirovina.hr.
Osim njih, u općem prosjeku su i vrlo visoke mirovine akademika, kazalištaraca, vatrogasaca i ostalih ukupno 19 kategorija s 192.300 korisnika, a čije su mirovine uglavnom iznad radničkog prosjeka. Ove mirovine rezultat su primjene i općih i posebnih propisa. Kao posve odvojene od općih propisa, HZMO izdvaja jedino mirovine vojnika, policajaca i branitelja, kao i pripadnika HVO-a, a koji su u mirovinu otišli isključivo prema posebnim propisima.
Starosna mirovina u prosjeku doseže jedva 600 eura
Gledano po vrstama, prosječna starosna mirovina prema općim propisima, za gotovo 645.000 umirovljenika, iznosi 600 eura. Prijevremenu mirovinu prima više od 213.000 korisnika, a u prosječnom iznosu od 572 eura. Tu je i 87.200 invalidskih mirovina s prosjekom od svega 445 eura te 188.500 korisnika obiteljske mirovine koja u prosjeku iznosi 459 eura.
Pogledamo li kategorije po iznosima svih 1,3 milijuna korisnika, vidimo da 68.855 prima u prosjeku svega 36 eura. Zatim, 102 eura u prosjeku ima skoro 44.000 umirovljenika. Nadalje, 34.583 prima 171 euro. Prosječnih 238 eura dobiva 60.395 korisnika. Po 305 eura u prosjeku dobiva 67.891 umirovljenika, a njih 72.916 ostvaruje 372 eura, dok 436 eura mjesečno dobiva 108.282 umirovljenika. Prosjek od 503 eura ima 121.962 korisnika, a 569 eura njih 84.452. Dakle, više od 660.000 korisnika mirovina preživljava mjesec s manje od 570 eura.
