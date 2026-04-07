IZBOR ŠESTI

Novi vlasnik službeno preuzeo Namu: Vratit ćemo joj stari sjaj, zadržali smo zaposlenike

N1info
07. tra. 2026. 11:16
Patrik Macek/PIXSELL

Tvrtka Izbor šesti preuzela je robnu kuću Nama u zagrebačkoj Ilici, a službena primopredaja uspješno je zaključena, izvijestila je ta tvrtka u utorak.

Primopredaja je obavljena bez poteškoća, a novi vlasnici trenutačno pripremaju sljedeću fazu razvoja. Prostori su zasad zatvoreni, dok su u tijeku aktivnosti usmjerene na definiranje budućeg koncepta.

U dogovoru s prethodnim vlasnikom zadržan je iskusan i uhodan tim zaposlenika, čime se osiguravaju kontinuitet poslovanja i očuvanje dugogodišnjeg iskustva, kaže se u priopćenju.

"Naš cilj nije bio izbrisati ono štoNama znači Zagrebu, nego joj vratiti sjaj kakav zaslužuje i dati novu vrijednost u samom središtu grada. Vjerujemo da je ovo početak jedne kvalitetne i dugoročne priče", poručuju novi vlasnici.

Tko su novi vlasnici Name

Nova uprava najavljuje da će u idućim mjesecima predstaviti svoje planove i vizije.

Trgovački sud u Zagrebu početkom veljače donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu - tvrtki Izbor šesti.

To je tvrtka osnovana u kolovozu 2025., temeljni kapital joj je 2.500 eura, a sjedište u Solinu. Kao osnivači u sudskom registru su navedeni Nina Banović i Ivan Budalić, a kao članovi uprave i direktori Andrija Banović i Ante Budalić.

Banovići su bivši vlasnici optičkog lanca Anda, a Budalići su aktivni u nekretninskom sektoru, odnosno iznajmljivanju i upravljanju nekretninama.

