FOTO / Nama u Radićevoj opet otvorila vrata za kupce: Evo što se sve nudi

Mjesec dana nakon sto je robna kuca Nama u Ilici zatvorila svoja vrata, jutros je otvorena prodavaonica u Radićevoj 1. Na bitno manjem prostoru nudi se ženska konfekcija, obuća i kožna galanterija.

Nova trgovina u Radićevoj otvara se kao izdvojeni objekt Name na Kvaternikovu trgu.

Kupce danas očekuje i 20 posto popusta na žensku konfekciju, a prvi kupci već su došli obići ponudu. Na bitno manjem prostoru u Radićevoj nudi se ženska odjeća, obuća i kožna galanterija.

