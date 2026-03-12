Oglas

FOTO / Nama u Radićevoj opet otvorila vrata za kupce: Evo što se sve nudi

N1 Info
12. ožu. 2026. 11:07
12.03.2026., Zagreb - Mjesec dana nakon sto je robna kuca Nama u Ilici zatvorila svoja vrata, jutros je otvorena prodavaonica u Radiceoj 1. Na bitno manjem prostoru nudi se zenska konfekcija, obuca i kozna galanterija. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Mjesec dana nakon sto je robna kuca Nama u Ilici zatvorila svoja vrata, jutros je otvorena prodavaonica u Radićevoj 1. Na bitno manjem prostoru nudi se ženska konfekcija, obuća i kožna galanterija.

Nova trgovina u Radićevoj otvara se kao izdvojeni objekt Name na Kvaternikovu trgu.

Kupce danas očekuje i 20 posto popusta na žensku konfekciju, a prvi kupci već su došli obići ponudu. Na bitno manjem prostoru u Radićevoj nudi se ženska odjeća, obuća i kožna galanterija.

Nama

