vanjskopolitička analiza
Kovač: Grenland je 'biti ili ne biti' kada je riječ o dostojanstvu Europe
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak te je komentirao odnos Donalda Trumpa prema Grenlandu, ali i potencijalnu reakciju Europe.
Miro Kovač, kada govori o Trumpovim željama za preuzimanjem Grenlanda, ističe kako postoje dva aspekta: "Jedan aspekt je strateške naravi, ne bi Amerikanci tamo imali svoju bazu da ne postoji strateški interes. Tu postoje i prirodni resursi koji su zanimljivi", ali uz ova dva aspekta Kovač ističe nešto što se često, kaže, zna zanemarivati.
"Ljudi često zapostavljaju kad je riječ o ljudima u politici - oni žele ostaviti nešto kao svoju zaslugu budućim generacijama - što god tko o tome mislio. U ovom slučaju, Trump očito želi taj Grenland dobiti i onda će se barem njega pamtiti po tome. Ideja je - vi vladate i onda nešto ostaje iza vas."
Iako nisu svi u SAD- zadovoljni Trumpovim potezima, tumači Kovač, Trump: "Ima svoje ljude u Bijeloj kući kojima vjeruje, koji su važni stupovi vlasti, poput Stevea Millera, koji ga nagovaraju da se to što prije odradi.
U čemu je stvar, za Trumpa? On ne živi u zrakopraznom prostoru, u SAD-u postoji politička scena koja je živahna. U studenom je izbor za zastupnike u Senatu, a ako Trump tu izgubi većinu, on je u debelom problemu i republikanci će ga početi dovoditi u pitanje."
Kratkoročni politički interes
"Važno mu je, ako će to učiniti, da to napravi što prije, ako će to uopće moći, jer postoji otpor Europljana, kako bi mogao nešto prikazati kao zaslugu, uspjeh svojim biračima", navevši i primjer intervencije u Venezueli koju Trump može iskoristiti kako bi se pohvalio biračima.
"Postoji taj kratkoročni politički interes, izbori u studenom, i Trumpova ideja kao bilo koga tko upravlja nečim, on želi da njegovo ime ostane vezano za nekakav uspjeh u političkoj povijesti", tumači Kovač.
O stavu Europe prema američkim pretenzijama
"Mi Europljani smo toliko batina dobili u posljednje vrijeme, posljednjih godina, ne samo od Trumpa, nego i od njegovih prethodnika, da bi sada došlo do toga da se mi polako budimo i shvaćamo da treba pokazati ipak jedan otpor i reći da smo zajedno, ostajemo zajedno. Mi ipak imamo svoje 'ja' i svoje interese."
"Simbolika slanja 15 vojnika iz Francuske, Njemačka šalje 13 vojnika, ali to je važna simbolika da se pokaže da ne želimo tek tako prepustiti Grenland. Za Europu, u strateškom smislu, ovaj test za Grenland je biti ili ne biti kada je riječ o dostojanstvu Europe kao mogućeg čimbenika na svjetskoj sceni", tumači Kovač.
