United Group imenovao dr. Kima Kyllesbecha Larsena glavnim direktorom za tehnologiju i informacijske sustave (CTIO)

U Deutsche Telekomu, Kim je obnašao dužnosti višeg potpredsjednika za tehnološku ekonomiju, arhitekturu i inovacije, savjetujući o mrežnoj strategiji, spajanjima i akvizicijama te optimizaciji ulaganja u Europi i SAD-u. U Ooredoo grupi imao je ključnu ulogu u pokretanju nacionalne širokopojasne mreže Ooredoo Myanmara te u oblikovanju strategija za 5G i dijeljene mreže. Kao osnivač tvrtke TechNEconomY i operativni partner u Macquarie Asset Managementu, Kim je savjetovao o ulaganjima u telekomunikacijsku infrastrukturu, s naglaskom na optičke mreže, tornjeve i tehnologije nove generacije 5G/6G. Također, obnaša funkcije člana odbora kompanija Tusass A/S (Grenland) i Fiberhost (Poljska), s fokusom na operativnu izvrsnost i zaštitu ključne infrastrukture.