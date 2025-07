Vodeći domaći kreditni posrednik Pro grupa postaje Fintastic

"Unatoč brojnim prednostima koje kreditno posredovanje donosi korisnicima, Hrvati još uvijek nisu dovoljno upoznati s ovom uslugom. Za razliku od zapadnih zemalja, gdje u prosjeku uslugu kreditnog posredovanja koristi između 50 i 70 posto građana, Hrvatska je s manje od 20 posto daleko ispod europskog prosjeka jer mnogi građani još uvijek ne znaju da to postoji. S obzirom na to da ljudi sve više žele donositi informirane i pametne financijske odluke, mi kontinuirano rastemo, no i dalje je nužno ulagati u edukaciju i dodatno raditi na podizanju svijesti građana“, zaključio je Peretić.