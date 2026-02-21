Zagrebački holding pokrenuo postupak izgradnje velike sunčane elektrane u Zagrebu

Projekt izgradnje pokrenula je Vodoopskrba i odvodnja (ViO), a sama fotonaponska elektrana izgradit će se na području gradske četvrti Peščenica, na vodocrpilištu Sašnak. Očekuje se da će imati godišnju proizvodnju od 9450 MWh, što čini oko 40% električne energije potrebne za crpljenje vode na toj lokaciji. Radi se o solarnoj elektrani snage 7 MW koja bi bila ekvivalent opskrbe blizu 3.000 kućanstava.