Zaposleni u Njemačkoj će morati zarađivati znatno više za istu mirovinu

Njemačka savezna vlada prilagođava obračunske veličine u zakonskom mirovinskom sustavu, a time se mijenja i prag za stjecanje punog mirovinskog boda. Od 2026. godine, za jedan puni mirovinski bod, osiguranici će morati imati godišnju bruto plaću od najmanje 51.944 eura, što iznosi oko 4.329 eura mjesečno. U 2025. ta je granica još iznosila 50.493 eura – dakle, prag se povećava za 1.451 euro, piše Fenix magazin.