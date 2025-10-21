Zaposleni u Njemačkoj će morati zarađivati znatno više za istu mirovinu

Tko želi u mirovini primati veći iznos, mora tijekom radnog vijeka prikupiti što više mirovinskih bodova. No od 2026. godine ti će bodovi postati znatno "skuplji“. Najbolje plaćeni radnici mogu prikupiti i više od 100.000 eura godišnje – ali i tada to ne jamči proporcionalno veću mirovinu.
Oglas
Njemačka savezna vlada prilagođava obračunske veličine u zakonskom mirovinskom sustavu, a time se mijenja i prag za stjecanje punog mirovinskog boda. Od 2026. godine, za jedan puni mirovinski bod, osiguranici će morati imati godišnju bruto plaću od najmanje 51.944 eura, što iznosi oko 4.329 eura mjesečno. U 2025. ta je granica još iznosila 50.493 eura – dakle, prag se povećava za 1.451 euro, piše Fenix magazin.
Ako plaće rastu, raste i prag za stjecanje boda – no ako vaša plaća ne raste, relativno gledano dobit ćete manje bodova, a time i manju mirovinu u budućnosti.
Povećava se i granica za obračun doprinosa
Uz prosječnu zaradu, raste i tzv. doprinosna osnovica (Beitragsbemessungsgrenze) – gornja granica na koju se plaćaju mirovinski doprinosi. U 2026. ta će granica iznositi 101.400 eura bruto godišnje, odnosno 8.450 eura mjesečno. U 2025. ona je bila 96.600 eura.
Za dio plaće iznad tog iznosa ne plaćaju se doprinosi, ali se za taj dio ne stječu dodatni bodovi za mirovinu.
Kako se izračunava mirovina?
Visina mirovine u Njemačkoj temelji se na broju osvojenih mirovinskih bodova i njihovoj vrijednosti. Formula izgleda ovako:
Mirovinski bodovi × pristupni faktor × trenutačna vrijednost boda × faktor za vrstu mirovine = bruto mirovina mjesečno
Primjer izračuna:
40 bodova tijekom radnog vijeka
Pristupni faktor: 1,0 (redovni odlazak u mirovinu)
Faktor za vrstu mirovine: 1,0 (standardna starosna mirovina)
Aktualna vrijednost boda: 40,79 eura (stanje iz 2025.)
40 × 1,0 × 40,79 × 1,0 = 1.631,60 eura mjesečne bruto mirovine
Novi iznos vrijednosti boda od srpnja 2026.
Vrijednost jednog mirovinskog boda prilagođava se svake godine, uvijek 1. srpnja. Sljedeće povećanje mirovina očekuje se upravo srpnja 2026.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas