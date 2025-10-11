Zbog Trumpove najave carina Kini snažno pale kriptovalute

"U petak je izbilo obnovljeno trgovinsko ratovanje između Kine i SAD-a, što je izazvalo nesigurnost na tržištima i pad rizične imovine,“ rekao je Ravi Doshi, suvoditelj tržišta u brokerskoj kući FalconX. Odjel za derivate te tvrtke zabilježio je povećanu potražnju za zaštitom od pada tijekom dana, rekao je Doshi.