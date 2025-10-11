Oglas

Šok na tržištu

Zbog Trumpove najave carina Kini snažno pale kriptovalute

author
N1 Info
|
11. lis. 2025. 09:57
Kriptovalute
Screenshot/X

Cijene kriptovaluta srušile su se nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će uvesti dodatnu carinu od 100 posto Kini i kontrolu izvoza softvera.

Oglas

Trgovci su vidjeli više od 7 milijardi američkih dolara u pozicijama koje su likvidirane u manje od jednog sata, prema podacima Coinglassa, prenosi The Business Times.

Bitcoin je isprva pao više od 12 posto nakon što je Trump objavio ovu vijest na svojoj platformi Truth Social. Najveći token, koji je ranije ovog tjedna dosegnuo povijesni maksimum od više od 125.000 američkih dolara, trgovao se oko 113.000 američkih dolara u petak navečer (10. listopada) u New Yorku.

Slabost na tržištu kriptovaluta bila je prisutna već prije petka. Tijekom protekla 24 sata, oklade vrijedne oko 9 milijardi američkih dolara na kriptoimovinu izbrisane su, uključujući 7,5 milijardi dolara u dugim pozicijama i 1,5 milijardi u kratkima — u najvećem valu likvidacija barem od početka travnja.

Manji i manje likvidni tokeni pretrpjeli su najveće gubitke: XRP, omiljeni memecoin DOGE i Cardanov ADA pali su približno 19 posto, 27 posto i 25 posto tijekom protekla 24 sata.

Trgovnski rat

"U petak je izbilo obnovljeno trgovinsko ratovanje između Kine i SAD-a, što je izazvalo nesigurnost na tržištima i pad rizične imovine,“ rekao je Ravi Doshi, suvoditelj tržišta u brokerskoj kući FalconX. Odjel za derivate te tvrtke zabilježio je povećanu potražnju za zaštitom od pada tijekom dana, rekao je Doshi.

To pojačavanje retorike između SAD-a i Kine izazvalo je potrese na tržištima, srušivši dionice, naftu i kriptovalute, dok je istodobno potaknulo bijeg ulagača prema sigurnijim ulaganjima poput državnih obveznica i zlata.

Teme
Donald Trump carine kina kriptovalute

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ