Zbog Trumpove najave carina Kini snažno pale kriptovalute

Cijene kriptovaluta srušile su se nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će uvesti dodatnu carinu od 100 posto Kini i kontrolu izvoza softvera.
Trgovci su vidjeli više od 7 milijardi američkih dolara u pozicijama koje su likvidirane u manje od jednog sata, prema podacima Coinglassa, prenosi The Business Times.
Bitcoin je isprva pao više od 12 posto nakon što je Trump objavio ovu vijest na svojoj platformi Truth Social. Najveći token, koji je ranije ovog tjedna dosegnuo povijesni maksimum od više od 125.000 američkih dolara, trgovao se oko 113.000 američkih dolara u petak navečer (10. listopada) u New Yorku.
🚨BREAKING: Crypto liquidations explode to $19.5 BILLION in 24 hours — the LARGEST single-day liquidation ever.— Coin Bureau (@coinbureau) October 11, 2025
17x BIGGER than COVID. 13x BIGGER than FTX.
Another HISTORY made. pic.twitter.com/IRQdSCaq4m
Slabost na tržištu kriptovaluta bila je prisutna već prije petka. Tijekom protekla 24 sata, oklade vrijedne oko 9 milijardi američkih dolara na kriptoimovinu izbrisane su, uključujući 7,5 milijardi dolara u dugim pozicijama i 1,5 milijardi u kratkima — u najvećem valu likvidacija barem od početka travnja.
Manji i manje likvidni tokeni pretrpjeli su najveće gubitke: XRP, omiljeni memecoin DOGE i Cardanov ADA pali su približno 19 posto, 27 posto i 25 posto tijekom protekla 24 sata.
Trgovnski rat
"U petak je izbilo obnovljeno trgovinsko ratovanje između Kine i SAD-a, što je izazvalo nesigurnost na tržištima i pad rizične imovine,“ rekao je Ravi Doshi, suvoditelj tržišta u brokerskoj kući FalconX. Odjel za derivate te tvrtke zabilježio je povećanu potražnju za zaštitom od pada tijekom dana, rekao je Doshi.
To pojačavanje retorike između SAD-a i Kine izazvalo je potrese na tržištima, srušivši dionice, naftu i kriptovalute, dok je istodobno potaknulo bijeg ulagača prema sigurnijim ulaganjima poput državnih obveznica i zlata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
