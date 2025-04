Troskot o carinskom ratu: Europa će platiti najveću cijenu

Podijeli :

N1

Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak aktualne teme.

Troskot se osvrnuo na carinski rat koji je počeo Donald Trump.

“Ovo je nešto što je on i najavljivao. Neovisno što sad povlači odluke za carine, za sve zemlje osim Kine, cijeli se svijet prilagođava tim novim uvjetima, novom multipolarnom svijetu. Kina je bila spremna. Kina nije neko jezero koje će uzdrmati ti udarci, nego duboko more. Oni su već počeli i s otkupom vlastitih dionica vlastitim novcem. Drugo, potpisan je ugovor EU-a i Kine oko preuzimanja električnih automobila. Tesla će vjerojatno izgubiti europsko tržište, a preuzet će ga Kina”, govori Troskot.

Trgovinski rat se nastavlja: Kina uvodi još jednu protumjeru SAD-u

Nakon ovakvih Trumpovih poteza, neminovno je približavanje EU-a i Kine.

Događa se još jedva stvar koja je prava opasnost za Trumpa.

“Cijela Azija potpisuje ugovore koji nisu u dolarima. SAD duguju oko 40 tisuća milijardi dolara. Kamata na njihov dug je prešla njihov budžet za vojnu opremu. Sve što trebaju proizvesti za vojsku trebaju plaćati Kinezima koji su vlasnici tih obveznica. Zašto je to višestruko negativno za SAD? Više ne mogu prebacivati inflaciju na dolarske ugovore dilje svijeta, dug im postaje skuplji i bit će potrebno više vremena da se otplati. Tu leži i potencijalni napad na Iran, a druga stvar je ono što je Musk komunicirao kad su ga pitali tko će dobiti bitku oko umjetne inteligencije između SAD-a i Kine. On kaže da kratkorkočno to dobivaju SAD, a u dugom roku onaj tko ima prevlast u poluvodičima. A to je Tajvan. Xi je iskomuncirao da će Tajvan do 2027. biti pripojen Kini, a to SAD-u nikako ne odgovara”, pojašnjava Troskot.

“Onaj tko će vladati poluvodičima će vladati i ekonomskim dijelom svijeta”, kaže.

EU je u vrlo teškoj situaciji, upozorava Troskot. “EU se krivim politikama našla u teškoj situaciji. Rusiju smo energetski zamijenili Kinom. Plin koji je išao Europi sada ide Kini koja proizvodi solarne panele. Mi smo jednu ovisnost zamijenili drugom. Afriku je odavno ekonomski preuzela Kina, a vojno Rusija. Latinska Amerika je također odavno preuzeta od Kine, jedina je iznimka Milei. Kinu je EU izgubila kao tržište, a nekadašnju ulogu Njemačke je preuzela Indija”, objašnjava.

“To će uvelike ovisiti o Njemačkoj koja je na koljenima”, kaže na pitanje je li ovo onda i prilika za EU da se vrati.

“Ove politike štete svijetu i Europa će platiti najveću cijenu. Ali to šteti i Americi”, zaključuje Troskot.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok