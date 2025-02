Vodeća svjetska stručnjakinja za ekonometriju pažnje stiže na Dane komunikacija u Rovinj

Podijeli :

Zaboravite na besmislene impresije i isprazne brojke – 11. izdanje iščekivanoga festivala kreativnosti i marketinga, Dana komunikacija, vraća se u Rovinj u nikad sunčanijem terminu, a nakon prvih festivalskih imena najavljena je i predavačica za čije će se predavanje o pažnji korisnika tražiti mjesto više

Pažnja korisnika u digitalnom svijetu postaje jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija metrika – a upravo tim povodom na Dane komunikacija u Rovinj stiže jedna od najistaknutijih figura u svijetu oglašavanja: Karen Nelson-Field. Kao svjetski priznata stručnjakinja u području ekonometrije pažnje korisnika, Nelson-Field u svibnju će podijeliti svoje revolucionarne uvide koji mijenjaju način na koji brendovi mjere uspjeh.

Zaboravite na besmislene impresije i isprazne brojke – njezina istraživanja pažnje pretvaraju podatke u rezultate koji zaista imaju težinu te redefiniraju način na koji brendovi mjere svoj utjecaj, dokazujući da se pažnja korisnika može ne samo mjeriti već i strateški pojačati. Za sve koji traže strategije koje doista funkcioniraju njezino predavanje neće biti samo prilika za čuti nešto novo – već prilika za transformaciju vlastita pristupa iz temelja.

The Attention Economy: All Marketers are Wizards (Without the Hat), predavanje koje će održati na glavnoj pozornici Danima komunikacija, bit će prilika da naučite kako pobijediti u borbi za pažnju i natjerati brend da se istakne u prenapučenom digitalnom svijetu. Crpeći inspiraciju iz svoje knjige The Attention Economy: A Category Blueprint, Nelson-Field predstavit će svoju teoriju o pojačavanju pažnje, pružajući uvide koji spajaju kreativnost, podatke i najmoderniju tehnologiju, uključujući umjetnu inteligenciju.

Kao osnivačica i CEO tvrtke Amplified Intelligence, svojim dubinskim razumijevanjem digitalne sfere pruža temelje za transformaciju industrije. Iza nje je najviše objavljenih istraživanja na WARC-u, kao i pokorena pozornica Cannes Lionsa, nakon kojih odgovorno tvrdi: ako možete zadržati nečiju pažnju, moć je u vašim rukama. U svijetu gdje tradicionalni KPI-jevi sve više gube smisao, Nelson-Field brendovima pomaže shvatiti što zaista znači uspjeh te donosi odgovore na ključna pitanja oglašavanja temeljene na neosporivim činjenicama.

Na glavnoj festivalskoj pozornici, na kojoj će se Karen Nelson-Field pridružiti i dosad najavljeni Sophia the Robot, najpoznatija humanoidna AI; kao i Fernando Machado, najinovativniji CMO na svijetu prema Business Insideru te osvajač više od 200 nagrada Cannesa Lionsa, ovaj će tipično-netipični festival nastaviti osvajati srca svih željnih kritičkog razmišljanja, novih pristupa i inovativnih tehnologija. Poznati po postavljanju nekonvencionalnih pitanja i potrazi za nesvakidašnjim odgovorima, Dani komunikacija svake godine pružaju neponovljiva iskustva i okupljaju najdražu zajednicu tržišnih komunikacija.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera od 15. do 18. svibnja u Rovinju, informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

O Danima komunikacija

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije.

Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovog će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

O organizatorima

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj.

Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo.

Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network. Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia. Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com te na Facebooku i LinkedInu.

