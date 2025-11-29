PROMETNA NESREĆA
Alkoholizirani vozač u Dubrovniku prouzročio sudar u kojem je poginuo 72-godišnjak
Alkoholizirani vozač prouzročio je prometnu nesreću u kojoj je u petak navečer u blizini dubrovačke Zračne luke Ruđer Bošković smrtno stradao 72-godišnjak, izvijestila je u subotu Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.
Očevidom je utvrđeno da je 48-godišnji vozač, koji je u trenutku prometne nesreće bio pod utjecajem alkohola od 2,87 promila, osobnim vozilom prešao na suprotnu kolničku traku i prednjim lijevim djelom vozila udario u prednji lijevi dio osobnog vozila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 72-godišnjak.
Od zadobivenih ozljeda 72-godišnjak je na mjestu preminuo, a obdukcijom u dubrovačkoj bolnici utvrdit će se točan uzrok smrti. Vozač koji je izazvao prometnu nesreću zadobio je lakše tjelesne ozljede.
Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom 48-godišnji vozač je uhićen i doveden u prostorije policije, gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva, nakon čega će nad njim biti provedeno kriminalističko istraživanje, naveli su iz policije.
