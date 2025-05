Danas počinje suđenje Mariju Banožiću

“Je li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, ja sad ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu. Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim ulijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bih bio prometni stručnjak. Ali, do samog trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Ono što sam zadnje mogao je stisnuti kočnicu i pokušati napraviti najbolje što mogu. Međutim, dogodilo se to da sam ja završio u suprotnoj strani. Dogodio se sudar koji se dogodio,” rekao je tada bivši ministar.