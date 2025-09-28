FOTO / Automobil u Zagrebu pao s nadvožnjaka, u nevjerici ostali i vatrogasci

Oko 4:58 sati vozilo je sletjelo s nadvožnjaka te se, nakon udara, zadržalo okomito naslonjeno na njegovu konstrukciju - prizor kakav se, kako kažu vatrogasci, rijetko viđa. Na teren su odmah izašli vatrogasci iz Jankomira, koji su stabilizirali automobil i sigurno izvukli vozača.