Oglas

RIJETKO SE VIĐA

FOTO / Automobil u Zagrebu pao s nadvožnjaka, u nevjerici ostali i vatrogasci

author
N1 Info
|
28. ruj. 2025. 13:03
nesreća
Facebook / Vatrogasna postrojba Zagreb

Vatrogasna postrojba Zagreb izvijestila je o nesvakidašnjoj prometnoj nesreći koja se noćas dogodila na Škorpikovoj ulici.

Oglas

Oko 4:58 sati vozilo je sletjelo s nadvožnjaka te se, nakon udara, zadržalo okomito naslonjeno na njegovu konstrukciju - prizor kakav se, kako kažu vatrogasci, rijetko viđa. Na teren su odmah izašli vatrogasci iz Jankomira, koji su stabilizirali automobil i sigurno izvukli vozača.

Prema prvim informacijama, vozač je prošao s lakšim ozljedama te je predan timu hitne pomoći.

Posebno zanimljiva podudarnost jest to da su zagrebački vatrogasci svega nekoliko sati ranije održali međunarodnu vježbu spašavanja u prometnim nesrećama. Kako ističu, upravo takve obuke pokazuju svoju vrijednost u stvarnim situacijama - ono što se uvježba na treningu može presudno doprinijeti spašavanju života.

Teme
prometna nesreća vatrogasci zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ