RIJETKO SE VIĐA
FOTO / Automobil u Zagrebu pao s nadvožnjaka, u nevjerici ostali i vatrogasci
Vatrogasna postrojba Zagreb izvijestila je o nesvakidašnjoj prometnoj nesreći koja se noćas dogodila na Škorpikovoj ulici.
Oko 4:58 sati vozilo je sletjelo s nadvožnjaka te se, nakon udara, zadržalo okomito naslonjeno na njegovu konstrukciju - prizor kakav se, kako kažu vatrogasci, rijetko viđa. Na teren su odmah izašli vatrogasci iz Jankomira, koji su stabilizirali automobil i sigurno izvukli vozača.
Prema prvim informacijama, vozač je prošao s lakšim ozljedama te je predan timu hitne pomoći.
Posebno zanimljiva podudarnost jest to da su zagrebački vatrogasci svega nekoliko sati ranije održali međunarodnu vježbu spašavanja u prometnim nesrećama. Kako ističu, upravo takve obuke pokazuju svoju vrijednost u stvarnim situacijama - ono što se uvježba na treningu može presudno doprinijeti spašavanju života.
