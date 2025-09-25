Oglas

Potvrdila policija

Nesreća na ulazu u Zagreb: Sudar četiri automobila, dvije osobe ozlijeđene

N1 Info
25. ruj. 2025. 09:05
Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

Nastao je prometni kolaps u četvrtak ujutro na ulazu u Zagreb iz smjera Zaprešića zbog prometne nesreće, potvrdila je zagrebačka policija.

Prometna nesreća dogodila se oko sedam sati u Jarku, odmah na ulazu u Podsused.

Cesta je trenutno neprohodna, a neslužbeno se navodi da ima ozlijeđenih. Na terenu su policija i hitne službe. Iz zagrebačke policije kazali su nam kako su dojavu zaprimili oko 07:05 sati, a u sudaru su sudjelovala četiri automobila. Dvoje je ozlijeđeno te im je liječnička pomoć pružena u KB Sveti Duh. Promet je otežan, a slijedi očevid, pišu 24sata.

Podsused prometna nesreća

