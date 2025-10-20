Oglas

TEŠKA PROMETNA NESREĆA

FOTO / Užas u Zagrebu: Jurio Mercedesom, sletio i udario u stablo. Ozlijeđeno četvero mladih

N1 Info
20. lis. 2025. 11:13
Dolaskom do stupa javne rasvjete južnije od križanja s Ulicom Cmrok nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste.

Zagrebačka policija izvijestila je o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 4 sata ujutro u Zagrebu. Kako su priopćili, 20-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Mercedes splitskih registarskih oznaka, a kretao se Jurjevskom ulicom u smjeru sjevera. Dolaskom do stupa javne rasvjete južnije od križanja s Ulicom Cmrok nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste zbog čega je u zavoju izgubio nadzor te u zanošenju sletio s kolnika i naletio na drvo.

U prometnoj nesreći 19-godišnji putnik teško je ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, dok su 20-godišnji vozač i dvoje putnika (maloljetnik i 19-godišnjak) lakše ozlijeđeni. Vozaču i maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb dok je 19-godišnjaku pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

O ovom slučaju oglasili su se i zagrebački vatrgasci na Facebooku. Prema dojavi, radilo se o slijetanju vozila s prometnice koje je potom udarilo u stablo. Iz vozila su vatrogasci izvukli dvije osobe koje su predane timu HMP. Dodali su da su još dvije osobe iz vozila samostalno  izašle i nisu imale potrebe za pomoći vatrogasaca.

Mercedes zagrebački vatrogasci

