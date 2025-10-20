FOTO / Užas u Zagrebu: Jurio Mercedesom, sletio i udario u stablo. Ozlijeđeno četvero mladih

Zagrebačka policija izvijestila je o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 4 sata ujutro u Zagrebu. Kako su priopćili, 20-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Mercedes splitskih registarskih oznaka, a kretao se Jurjevskom ulicom u smjeru sjevera. Dolaskom do stupa javne rasvjete južnije od križanja s Ulicom Cmrok nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste zbog čega je u zavoju izgubio nadzor te u zanošenju sletio s kolnika i naletio na drvo.