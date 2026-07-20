Glavni savjetnik HNB-a i sveučilišni predavač osumnjičen za pljačke, prijetio nožem

Osumnjičeni trenutačno radi kao glavni savjetnik u Sektoru komunikacija HNB-a, a ranije je obnašao dužnosti u Direkciji za monetarnu politiku i Direkciji za modeliranje. Predaje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment, dok Medicinski fakultet u Zagrebu navodi da s njim nije surađivao. Autor je i suautor niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne i monetarne politike, poreza, javnih financija, gospodarskog rasta i uvođenja eura.