Od predavaonice do Remetinca
Glavni savjetnik HNB-a i sveučilišni predavač osumnjičen za pljačke, prijetio nožem
Glavni savjetnik Hrvatske narodne banke, koji predaje na više zagrebačkih fakulteta, osumnjičen je za dva razbojništva počinjena u Zagrebu te se nalazi u istražnom zatvoru.
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38-godišnji glavni savjetnik Hrvatske narodne banke, doktor znanosti, predavač na više fakulteta te autor brojnih znanstvenih i stručnih radova i knjiga, završio je u istražnom zatvoru u Remetincu zbog sumnje da je počinio dva razbojništva u Zagrebu.
Prema sumnjama, 16. srpnja najprije je opljačkao benzinsku postaju Ine u zagrebačkom Sigetu, odakle je odnio oko 700 eura, a dvadesetak minuta kasnije nožem je zaprijetio djelatnici frizerskog salona i ukrao oko 50 eura.
Nakon uhićenja istražiteljima je rekao da je zbog financijskih dugova počinio razbojništva, a tvrdio je i da ima ozbiljne psihičke probleme zbog kojih se liječio. Ispričao je kako je tog dana doživio "blackout" nakon što je pomiješao terapiju s alkoholom te da se pljački ne sjeća, doznaje Index.
Predaje na više fakulteta
Osumnjičeni trenutačno radi kao glavni savjetnik u Sektoru komunikacija HNB-a, a ranije je obnašao dužnosti u Direkciji za monetarnu politiku i Direkciji za modeliranje. Predaje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment, dok Medicinski fakultet u Zagrebu navodi da s njim nije surađivao. Autor je i suautor niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne i monetarne politike, poreza, javnih financija, gospodarskog rasta i uvođenja eura.
HNB je priopćio da provjerava identitet osumnjičenog te poručio: "U slučaju da HNB zaprimi službenu potvrdu da je uistinu riječ o zaposleniku HNB-a, koji je povezan s objavljenim policijskim navodima, u skladu s odredbama Zakona o radu i internim aktima Hrvatska narodna banka pokrenut će hitnu proceduru za izvanredni otkaz dotičnom zaposleniku."
Županijski sud u Velikoj Gorici odredio mu je istražni zatvor, odbivši prijedlog obrane da mu se odredi kućni pritvor, piše Index.
Tijekom ispitivanja izjavio je: "Ne znam kako sam došao do te benzinske postaje. Pa ja živim u Novom Zagrebu i tamo svaki dan kupujem. Tamo uzimam i vodu za svog psa."
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