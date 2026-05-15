26-godišnjak

Određen istražni zatvor muškarcu osumnjičenom za razbojništvo i napadaj vozilom

Hina
15. svi. 2026. 11:14
PU zagrebačka

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pokrenulo istragu protiv 26-godišnjaka osumnjičenog za razbojništvo i dovođenje u opasnost života i imovine, a sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru odredio mu je istražni zatvor.

Tužiteljstvo je izvijestilo kako sumnja da je 26-godišnjak 11. svibnja ove godine na širem području Križevaca uz prijetnju nožem i nadražujućim sprejem prisilio oštećenika da napusti parkirano vozilo, nakon čega se tim vozilom odvezao.

Potom je, upravljajući oduzetim vozilom na državnoj cesti na području Sokolovca, namjerno udario u vozilo koje ga je pretjecalo, uslijed čega je vozač tog vozila izgubio kontrolu, a vozilo se nekontrolirano zanosilo. Tom je prilikom oštećeni zadobio tjelesne ozljede.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, navodi se u priopćenju Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru objavljenom u petak.

