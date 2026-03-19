IMA I LEŠINA NA CESTI
HAK: Tri prometne nesreće i usporen promet na četiri autoceste
Hrvatski autoklub večeras je izvijestio da se usporeno vozi na četiri hrvatske autoceste, od kojih su na tri zabilježene prometne nesreće
Oglas
Prometna nesreća dogodila se na na autocesti A1 između čvora Benkovac i čvora Vodice u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.
Druga prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Lipovljani (na 114+550 km ) u smjeru Lipovca, kolona je duga oko dva kilometra.
Treća prometna nesreća o kojoj izvještava HAK, bila je na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Učka u smjeru Rupe, vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine od 40 km/h
Na autocesti A7 na čvoru Učka na kolniku u smjeru Rupe, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h zbog lešine na prometnici.
Danas se i kamion prevrnuo na A1
Ranije danas, u blizini Karlovca na autocesti A1 prevrnuo se kamion. Do nesreće je došlo nešto iza 15 sati na vijaduktu Brežnik u smjeru mora.
Na terenu su vatrogasci i policija, a zbog nesreće je nastala kolona duga oko šest kilometara.
U nesreći nije bilo ozlijeđenih, kamion su izvukli dizalicom. Vatrogasni timovi sanirali su kolnik jer je iz kamiona curila manja količina goriva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas