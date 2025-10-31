Nazvao 77-godišnjaka i rekao da mu je kćer teško nastradala: Prevario ga za nekoliko tisuća eura

PU krapinsko-zagorska/Ilustracija

Nepoznati prevarant nazvao je u četvrtak 77-godišnjaka, lažno se predstavio kao liječnik ortoped i zatražio novac za operaciju kćeri na što je prevareni pristao ostavši bez više tisuća eura, izvijestili su u petak iz virovitičko-podravske policije.

U policiji kažu da je lažni ortoped 77-godišnjaku iz Virovitice kazao da mu je kći teško nastradala na poslu te da je za njezinu hitnu operaciju potreban novac.

Zabrinuti otac povjerovao je u priču i, prema uputama pozivatelja, na svojoj adresi predao nepoznatom muškarcu više tisuća eura.

Virovitičko-podravska policija izvijestila je da provodi kriminalističko istraživanje kako bi otkrili počinitelja ove prijevare.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da budu na oprezu, jer prevaranti sve češće iskorištavaju osjećaj brige i panike, osobito kada se pozivatelji predstavljaju kao liječnici i traže hitne novčane uplate za navodne operacije članova obitelji.

Građanima savjetuju da, ako zaprime sličan poziv, odmah prekinu razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192.