Nova prevara: Lažni bankar im skinuo više od 86.000 eura s računa

Freepik/Ilustracija

Dvoje starijih građana ostalo je bez 86.000 eura nakon što im se u telefonskom razgovoru nepoznata osoba lažno predstavila kao bankarski djelatnik i lagala im da postoji sigurnosni problem s njihovim računima, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija u četvrtak.

U razdoblju od 1. rujna do 1. listopada nepoznata osoba nazvala je dvoje starijih građana na području Arbanije, na otoku Čiovu, te se lažno predstavila kao bankarski djelatnik.

Prevarant ih je tijekom razgovora doveo u zabludu tvrdeći da je na njihovim računima uočen sigurnosni problem, a potom je zatražila podatke s njihovih bankovnih kartica.

Nakon što su oštećeni dali tražene podatke, s njihovih računa neovlašteno je skinuto više od 86.000 eura, izvijestila je policija koja provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Policija je tom prilikom još jednom upozorila građane da nikada ne ustupaju podatke o svojim bankovnim karticama, osobnim dokumentima, PIN brojevima ili pristupima mobilnim i internetskim bankarstvom telefonskim putem.