PU sisačko-moslovačka
Muškarac s nožem došao pred vrtić u Sisku, odveden u zdravstvenu ustanovu
Sisačka policija objavila je kako je 49-godišnji muškarac naoružan hladnim oružjem došao do vrtića te da je potom prevezen u "odgovarajuću zdravstvenu ustanovu".
Oglas
Danas, 28. studenog oko 9 sati, u Ulici Nikole Šubića Zrinskog u Sisku, 49-godišnjak je došao do odgojno obrazovne ustanove, uputio se do ulaznih vrata dok je u ruci držao nož, poručuju iz PU sisačko-moslovačke.
Nož mu je oduzet, a obzirom da se radi o osobi s duševnim smetnjama prevezen je u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dodaje sisačka policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas