PU sisačko-moslovačka

Muškarac s nožem došao pred vrtić u Sisku, odveden u zdravstvenu ustanovu

N1 Info
28. stu. 2025. 17:49
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Sisačka policija objavila je kako je 49-godišnji muškarac naoružan hladnim oružjem došao do vrtića te da je potom prevezen u "odgovarajuću zdravstvenu ustanovu".

Danas, 28. studenog oko 9 sati, u Ulici Nikole Šubića Zrinskog u Sisku, 49-godišnjak je došao do odgojno obrazovne ustanove, uputio se do ulaznih vrata dok je u ruci držao nož, poručuju iz PU sisačko-moslovačke.

Nož mu je oduzet, a obzirom da se radi o osobi s duševnim smetnjama prevezen je u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dodaje sisačka policija.

Teme
Policija Prijetnja nožem Sisak Škola

