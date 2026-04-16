Oglas

u pritvoru je

Pet puta opljačkao isti objekt u Novom Zagrebu, peti put ga uhvatili na djelu

author
N1 Info
|
16. tra. 2026. 08:51
provalnik, pljačka
Unsplash/Rafael Classen rcphotostock.com

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje ukupno pet kaznenih djela  teške krađe na štetu ugostiteljskog i sportskog objekta u vlasništvu trgovačkog društva.

Oglas

Kako je djelovao?

PUZ je priopćio da se sumnja da je osumnjičeni 30-godišnjak počinio navedena kaznena djela na način da je između 23. prosinca 2025. i 14. travnja 2026. godine u noćnim satima, prilazio skladišnom prostoru ugostiteljskog objekta i sportskom objektu na području Novog Zagreba te bi najprije obio vrata nakon čega bi iz unutrašnjih prostorija otuđio novac, cigarete, sportsku opremu i razna pića te bježao.

Sumnja se tako da je 23. prosinca 2025. godine u noćnim satima došao do skladišnog prostora ugostiteljskog objekta te obio vrata, a potom provalio u samoposlužni aparat za cigarete te iz njega otuđio novac i cigarete.  Zatim je, sumnja se, iz blagajne navedenog ugostiteljskog objekta otuđio novac i pobjegao.

Tri mjeseca kasnije, došao je do istog objekta, provalio u skladište ugostiteljskog objekta, ali ovaj put nije uspio provaliti u samoposlužni aparat za cigarete, nego je je iz blagajne otuđio novac i iz rashladne vitrine razna pića.

Sumnja se također da je 6. i 7. travnja ponovno došao do istog objekta gdje je otuđio neutvrđenu količinu raznih pića nakon čega je s otuđenim stvarima pobjegao.

Dolijao pri petoj provali

U nastavku njegovog protupravnog ponašanja, 14. travnja  došao  je do iste lokacije gdje je ovaj put nasilno otvorio vrata sportskog objekta, ušao u prostor te otuđio više komada sportske opreme i rekvizita. Odmah potom je, sumnja se, došao i do skladišta ugostiteljskog objekta, provalio unutra te otuđio alkoholna pića i novčanik koje je spremio u ruksak te se počeo udaljavati.  Po izlasku iz objekta uočili su ga policijski službenici i uhitili.

Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 1.846 eura.

Osumnjičeni je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Teme
pljačkaš provalnik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ