Pet puta opljačkao isti objekt u Novom Zagrebu, peti put ga uhvatili na djelu
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje ukupno pet kaznenih djela teške krađe na štetu ugostiteljskog i sportskog objekta u vlasništvu trgovačkog društva.
Kako je djelovao?
PUZ je priopćio da se sumnja da je osumnjičeni 30-godišnjak počinio navedena kaznena djela na način da je između 23. prosinca 2025. i 14. travnja 2026. godine u noćnim satima, prilazio skladišnom prostoru ugostiteljskog objekta i sportskom objektu na području Novog Zagreba te bi najprije obio vrata nakon čega bi iz unutrašnjih prostorija otuđio novac, cigarete, sportsku opremu i razna pića te bježao.
Sumnja se tako da je 23. prosinca 2025. godine u noćnim satima došao do skladišnog prostora ugostiteljskog objekta te obio vrata, a potom provalio u samoposlužni aparat za cigarete te iz njega otuđio novac i cigarete. Zatim je, sumnja se, iz blagajne navedenog ugostiteljskog objekta otuđio novac i pobjegao.
Tri mjeseca kasnije, došao je do istog objekta, provalio u skladište ugostiteljskog objekta, ali ovaj put nije uspio provaliti u samoposlužni aparat za cigarete, nego je je iz blagajne otuđio novac i iz rashladne vitrine razna pića.
Sumnja se također da je 6. i 7. travnja ponovno došao do istog objekta gdje je otuđio neutvrđenu količinu raznih pića nakon čega je s otuđenim stvarima pobjegao.
Dolijao pri petoj provali
U nastavku njegovog protupravnog ponašanja, 14. travnja došao je do iste lokacije gdje je ovaj put nasilno otvorio vrata sportskog objekta, ušao u prostor te otuđio više komada sportske opreme i rekvizita. Odmah potom je, sumnja se, došao i do skladišta ugostiteljskog objekta, provalio unutra te otuđio alkoholna pića i novčanik koje je spremio u ruksak te se počeo udaljavati. Po izlasku iz objekta uočili su ga policijski službenici i uhitili.
Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 1.846 eura.
Osumnjičeni je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
