Pronađeno tijelo na ušću Vuke u Dunav u Vukovaru
05. pro. 2025. 19:13
Policijska uprava vukovarska-srijemska izvijestila je da je u petak u popodnevnim satima pronađeno tijelo kod ušća Vuke u Dunav u Vukovaru te su na mjesto događaja upućeni policijski službenici.
Dojava da je u rijeci na ušću Vuke u Dunav u Vukovaru uočeno tijelo zaprimljena je oko 16 sati.
Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili točnost dojave, a više informacija očekuje se nakon očevida.
Na mjesto događaja, uz policajce upućeni su vatrogasci i mrtvozornik.
