Oglas

PU vukovarsko-srijemska

Pronađeno tijelo na ušću Vuke u Dunav u Vukovaru

author
Hina
|
05. pro. 2025. 19:13
američka policija Pixabay
Pixabay/Ilustracija

Policijska uprava vukovarska-srijemska izvijestila je da je u petak u popodnevnim satima pronađeno tijelo kod ušća Vuke u Dunav u Vukovaru te su na mjesto događaja upućeni policijski službenici.

Oglas

Dojava da je u rijeci na ušću Vuke u Dunav u Vukovaru uočeno tijelo zaprimljena je oko 16 sati.

Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili točnost dojave, a više informacija očekuje se nakon očevida.

Na mjesto događaja, uz policajce upućeni su vatrogasci i mrtvozornik.

Teme
dunav pronađeno tijelo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ