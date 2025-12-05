Pronađeno tijelo na ušću Vuke u Dunav u Vukovaru

Pixabay/Ilustracija

Policijska uprava vukovarska-srijemska izvijestila je da je u petak u popodnevnim satima pronađeno tijelo kod ušća Vuke u Dunav u Vukovaru te su na mjesto događaja upućeni policijski službenici.

Dojava da je u rijeci na ušću Vuke u Dunav u Vukovaru uočeno tijelo zaprimljena je oko 16 sati.

Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili točnost dojave, a više informacija očekuje se nakon očevida.

Na mjesto događaja, uz policajce upućeni su vatrogasci i mrtvozornik.