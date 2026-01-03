Prelog
Pronađeno tijelo nestalog 52-godišnjaka, policija otkrila uzrok smrti
U dravskom rukavcu nedaleko od Preloga u subotu je pronađeno tijelo 52-godišnjeg muškarca za kojim se tragalo, a mrtvozorničkim pregledom utvrđeno je da se utopio, izvijestila je u subotu policija.
Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.
Za nestalim 52-godišnjakom, čiji je nestanak prijavljen u petak 2. siječnja, pokrenuta je tijekom subotnjeg prijepodneva opsežna akcija traganja u kojoj su sudjelovali policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s pripadnicima HGSS-a iz Čakovca, dobrovoljnim vatrogasnih društvima iz Preloga, Cirkovljana, Draškovca, Oporovca, Čehovca i Čukovca te članovi obitelji, prijatelji i poznanici.
Oko 10 sati u dravskom rukavcu nedaleko od "Hubertove grabe" kod Preloga pronađeno je tijelo muškarca. O pronalasku je obaviješten nadležni državni odvjetnik, koji je prepustio obavljanje očevida policiji.
Očevidom na mjestu događaja te mrtvozorničkim pregledom utvrđeno je da je smrt nastupila zbog utapanja. Na tijelu nije bilo tragova koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela te je izdana dozvola za ukop.
Provedenim prepoznavanjem utvrđeno je da se radi o nestalom 52-godišnjaku, priopćila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
